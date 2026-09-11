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Hallan sin vida a “El Primito”, reportado como desaparecido en El Negrito, Yoro

El cuerpo de Gerson Valdez fue localizado en una vivienda abandonada en el centro de El Negrito, Yoro, luego de tres días de búsqueda por parte de familiares y habitantes de la zona

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 14:32 -
  • Eunice Martínez
Hallan sin vida a “El Primito”, reportado como desaparecido en El Negrito, Yoro

Gerson Valdez, conocido como “El Primito”, fue hallado sin vida en una vivienda abandonada en el centro de El Negrito, Yoro.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras. Tras 72 horas de angustia y búsqueda, familiares confirmaron este viernes el hallazgo sin vida de Gerson Valdez, conocido como “El Primito”, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes.

El cuerpo fue localizado en una vivienda abandonada ubicada en el centro del municipio de El Negrito, Yoro. Posteriormente, sus familiares confirmaron que se trataba de Gerson Valdez, quienes informaron a las autoridades.

La desaparición de Gerson Valdez había generado preocupación entre sus familiares y habitantes del municipio, quienes durante varios días participaron en las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.

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El hallazgo provocó consternación entre sus seres queridos y las personas que se sumaron a las labores de búsqueda en el municipio de Yoro, y sus alrededores.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió con Gerson Valdez.

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Equipo de Medicina forense realizaron el levantamiento correspondiente. Mientras las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones(DPI)

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Eunice Martínez

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