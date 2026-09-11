Al menos tres muertos tras nueva masacre en Sulaco, Yoro

Sulaco, Yoro. Tres personas, entre ellas una niña de aproximadamente dos años de edad, murieron de forma violenta este viernes en la aldea Las Cañas, municipio de Sulaco, departamento de Yoro, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional. El director de Comunicación Estratégica y portavoz de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos, confirmó que las autoridades recibieron información sobre el hecho y desplazaron equipos policiales hasta el sector para iniciar las investigaciones. “Estamos dando a conocer un nuevo hecho múltiple en donde pierden la vida tres personas hasta el momento. Una niña de aproximadamente de dos años de edad y dos personas adultas del sexo masculino en el sector de Aldea Las Cañas, Sulaco, Yoro”, manifestó Mayes Ríos.

De acuerdo con el portavoz policial, las tres víctimas se encontraban al interior de una vivienda cuando ocurrió el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han realizado el levantamiento de los cuerpos, por lo que continúan las diligencias en la escena.

Vínculo con el Cártel del Diablo

Mayes Ríos explicó que, según comentarios de vecinos y personas oriundas del sector, las víctimas tendrían algún parentesco. Sin embargo, aclaró que esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre las circunstancias del crimen, el comisionado señaló que algunos pobladores atribuyen el ataque a integrantes de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo. No obstante, enfatizó que esta versión forma parte de los comentarios recabados en la zona y que la Policía trabaja en la recolección de evidencias para establecer qué ocurrió.

“La Policía Nacional se desplazó de inmediato a ese sector y ya está haciendo lo pertinente para poder recolectar todos los indicios necesarios y todas las evidencias que se encuentren en la escena del delito para poder esclarecer este hecho y dar con el paradero de estos individuos”, afirmó Mayes Ríos. Respecto a la versión sobre dos personas desaparecidas, el portavoz policial indicó que por ahora no puede darse como un hecho confirmado. Según explicó, algunos pobladores aseguraron que otras dos personas podrían encontrarse en otras viviendas de la zona. “Eso es lo que se está ventilando, pero no podemos dar ese tipo de noticias porque no lo estamos certificando nosotros”, señaló el comisionado. Agregó que agentes bajo el mando del comisario Pérez Lagos se desplazaron hacia los lugares señalados para verificar la información. La Policía también investiga la posible relación de este hecho con otros crímenes registrados recientemente en el departamento de Yoro. Mayes Ríos indicó que las investigaciones apuntan a establecer si integrantes del denominado Cártel del Diablo tuvieron participación en la masacre. El portavoz policial aseguró que la institución ha desarrollado operaciones contra esa estructura criminal y afirmó que hasta el momento han sido capturadas 15 personas que, según la Policía, estarían vinculadas directamente con el grupo. Añadió que las autoridades estiman que la organización estaría integrada por entre 70 y 78 personas, entre participantes directos y colaboradores.