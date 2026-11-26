San Pedro Sula, Honduras

A pocos días de recibir sus títulos, los estudiantes de la LVIII Graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), campus San Pedro Sula, participaron en el tradicional Cóctel de graduandos, una velada que adquirió un significado especial al convertirse en la celebración de la promoción que cierra el año del 40 aniversario de la institución. El encuentro congregó a autoridades académicas y administrativas, directores de carrera y docentes que acompañaron a los jóvenes durante su formación universitaria. La actividad comenzó con una oración de acción de gracias, dedicada a reconocer el camino recorrido y encomendar los nuevos retos que enfrentarán los futuros profesionales.

Durante su intervención, el rector general de UTH, máster Javier Mejía, felicitó a los graduandos por la dedicación demostrada a lo largo de sus estudios y los motivó a continuar preparándose, incluso frente a las dificultades. Asimismo, destacó que obtener un título no representa el final de una trayectoria, sino el comienzo de nuevas oportunidades, y los exhortó a contribuir con sus conocimientos al desarrollo de Honduras. Por su parte, el doctor Rubén Carbajal, coordinador de Vida y Experiencia Universitaria, recordó el valor de las amistades, las vivencias y los aprendizajes que surgen durante la etapa universitaria. También expresó su agradecimiento al presidente de UTH, don Roger Danilo Valladares, y a la máster Emma Mejía Valladares, directora nacional de Mercadeo, por el apoyo brindado a la comunidad estudiantil.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el brindis de honor, encabezado por la decana, doctora Elena Cuéllar, junto a las autoridades de la universidad. Entre aplausos, fotografías y muestras de afecto, los asistentes celebraron el cierre de una etapa académica que representa años de esfuerzo y perseverancia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una comunidad para mantener los vínculos

La celebración también sirvió de escenario para presentar oficialmente el Comité Alumni UTH, una propuesta que busca fortalecer la relación entre la universidad y sus egresados, sin importar la generación a la que pertenezcan. La iniciativa pretende convertir esa conexión en una plataforma para impulsar oportunidades laborales, formación continua, estudios de posgrado y acceso a becas internacionales.

La nueva organización está integrada por cinco profesionales que representan distintas promociones. La preside la Ph.D. Elena Cuéllar, egresada de 1997; la vicepresidencia corresponde al Ph.D. Walther Santos, de la promoción 2007; mientras que la secretaría está a cargo de la máster Laura Agüero, graduada en 2016. Completan el equipo el máster José Colindres, promoción 2025, como vocal uno, y la máster Sofía Barralaga, promoción 2026, como vocal dos. Bajo el lema “Conectamos talento. Generamos oportunidades. Crecemos juntos”, el comité invita a los antiguos estudiantes a mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales de UTH, donde se compartirán próximamente los detalles para integrarse a esta comunidad.

Una promoción de 287 títulos