  1. Inicio
  2. · Sociales

“Raíz y Sueños”: arte hondureño florecerá en Barcelona

Nueve artistas hondureños inaugurarán en Barcelona la exposición colectiva “Raíz y Sueños”, abierta al público del 6 al 27 de septiembre

“Raíz y Sueños”: arte hondureño florecerá en Barcelona

La pintora hondureña Gabriela Cruz presentará dos obras en el segundo encuentro "Raíz y Sueños", exposición colectiva de la Red de Pintores Hondureños en España.

Barcelona, España

El próximo sábado 6 de septiembre, el Centro Cívico Can Verdaguer de Barcelona abrirá sus puertas a la exposición colectiva “Raíz y Sueños”, organizada por la Red de Pintores Hondureños en España. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre, ofreciendo al público europeo una ventana al arte contemporáneo hondureño.

La exhibición reunirá el trabajo de nueve artistas hondureños radicados en distintas ciudades de España: Eric Álvarez (Claif), Cesia Jeanet Bojórquez Izaguirre, Gabriela Cruz, Victoria Eugenia Delgado Elvir, Mario Enrique Gutiérrez Palma, Carlos López, Judith Alejandra Pineda Aguilar, Jonatan Rodríguez (Jonarte) e Ingrid G. Sabillón.

El artista hondureño Dennis Orellana se presentará en China

En total se presentarán 17 obras que abarcan diferentes estilos, técnicas y discursos visuales. Cada pieza refleja la conexión de los artistas con sus raíces, sus memorias y sus sueños, compartidos ahora con el público europeo.

Más allá de una exposición pictórica, “Raíz y Sueños” se perfila como un testimonio de resiliencia y creatividad, un puente cultural que celebra la identidad hondureña en diálogo con nuevos territorios.

El evento cuenta con el respaldo de la Embajada de Honduras en España y el Consulado de Honduras en Barcelona, instituciones que destacan el arte como motor de cohesión y proyección cultural en el extranjero.

Etiqueta final: Este artículo ha sido corregido y mejorado con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial bajo la supervisión de un editor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias