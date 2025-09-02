“Raíz y Sueños”: arte hondureño florecerá en Barcelona

Barcelona, España

La exhibición reunirá el trabajo de nueve artistas hondureños radicados en distintas ciudades de España: Eric Álvarez (Claif), Cesia Jeanet Bojórquez Izaguirre, Gabriela Cruz, Victoria Eugenia Delgado Elvir, Mario Enrique Gutiérrez Palma, Carlos López, Judith Alejandra Pineda Aguilar, Jonatan Rodríguez (Jonarte) e Ingrid G. Sabillón.

El próximo sábado 6 de septiembre, el Centro Cívico Can Verdaguer de Barcelona abrirá sus puertas a la exposición colectiva “Raíz y Sueños” , organizada por la Red de Pintores Hondureños en España. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre, ofreciendo al público europeo una ventana al arte contemporáneo hondureño.

En total se presentarán 17 obras que abarcan diferentes estilos, técnicas y discursos visuales. Cada pieza refleja la conexión de los artistas con sus raíces, sus memorias y sus sueños, compartidos ahora con el público europeo.

Más allá de una exposición pictórica, “Raíz y Sueños” se perfila como un testimonio de resiliencia y creatividad, un puente cultural que celebra la identidad hondureña en diálogo con nuevos territorios.

El evento cuenta con el respaldo de la Embajada de Honduras en España y el Consulado de Honduras en Barcelona, instituciones que destacan el arte como motor de cohesión y proyección cultural en el extranjero.

Etiqueta final: Este artículo ha sido corregido y mejorado con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial bajo la supervisión de un editor.