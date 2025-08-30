  1. Inicio
Camaleones Fest 2: colores, cultura, música y emprendimientos

Durante tres días, el evento cautiva a jóvenes y adultos con una variedad de actividades lúdicas y culturales, además de contar con la presencia de artistas nacionales

Laura Fernández, Jean Carlos López, Jorge Paz y Daniel Benítez.

 FOTO: YOSEPH AMAYA
San Pedro Sula, Honduras

El Camaleones Fest 2 realiza con éxito su segunda edición en la terraza de Torre Sky North, en San Pedro Sula, consolidándose como una plataforma experimental donde convergen el arte, la música, la gastronomía, la moda y los negocios.

Durante tres días —del 29 al 31 de agosto—, el festival ofrece una experiencia 360 con más de 30 artistas, 35 marcas y 12 presentaciones en vivo, bajo tres temáticas distintas: la elegante Noche de Vinos, el audaz Día de Rockstar y el relajado Día de Picnic.

“Rostros de la hondureñidad”:una exposición fotográfica en Copán

Entre los artistas invitados destacaron Axis Los Amigos de Geisha, quienes estrenaron su álbum, así como Nelson Padilla, Jazz Guitar Trío, DJ Diego Castle y Gudiel. También se sumaron obras de reconocidos pintores como Leticia Banegas, César Milla, Marco Irías y Rafael Valladares, además de la poeta Olga Mencía y varios escritores emergentes.

La cita incluyó además actividades formativas y participativas como talleres de acuarela, clases de salsa, degustaciones gastronómicas, exhibiciones de animación digital en 3D, lectura de poesía y cortes de carne en vivo.

Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

El Camaleones Fest 2 también abrió espacio a estudiantes de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a arquitectos de la Universidad de San Pedro Sula, quienes aportaron propuestas frescas y creativas.

El aspecto social no quedó de lado, ya que se promovió la recolección de útiles escolares para niños en situación de necesidad, reforzando así el compromiso del festival con la comunidad.

Con un ambiente diverso, seguro y vibrante, el Camaleones Fest 2 reafirmó su objetivo de ser un espacio donde la creatividad no tiene etiquetas ni límites, dejando la expectativa alta para próximas ediciones.

Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

