Camaleones Fest 2: colores, cultura, música y emprendimientos

San Pedro Sula, Honduras

El Camaleones Fest 2 realiza con éxito su segunda edición en la terraza de Torre Sky North, en San Pedro Sula, consolidándose como una plataforma experimental donde convergen el arte, la música, la gastronomía, la moda y los negocios. Durante tres días —del 29 al 31 de agosto—, el festival ofrece una experiencia 360 con más de 30 artistas, 35 marcas y 12 presentaciones en vivo, bajo tres temáticas distintas: la elegante Noche de Vinos, el audaz Día de Rockstar y el relajado Día de Picnic.

Entre los artistas invitados destacaron Axis Los Amigos de Geisha, quienes estrenaron su álbum, así como Nelson Padilla, Jazz Guitar Trío, DJ Diego Castle y Gudiel. También se sumaron obras de reconocidos pintores como Leticia Banegas, César Milla, Marco Irías y Rafael Valladares, además de la poeta Olga Mencía y varios escritores emergentes. La cita incluyó además actividades formativas y participativas como talleres de acuarela, clases de salsa, degustaciones gastronómicas, exhibiciones de animación digital en 3D, lectura de poesía y cortes de carne en vivo.