Camaleones Fest 2: colores, cultura, música y emprendimientos

El Camaleones Fest 2 realiza con éxito su segunda edición en la terraza de Torre Sky North, en San Pedro Sula, consolidándose como una plataforma experimental donde convergen el arte, la música, la gastronomía, la moda y los negocios.
Durante tres días —del 29 al 31 de agosto—, el festival ofrece una experiencia 360 con más de 30 artistas, 35 marcas y 12 presentaciones en vivo, bajo tres temáticas distintas: la elegante Noche de Vinos, el audaz Día de Rockstar y el relajado Día de Picnic.
Entre los artistas invitados destacaron Axis Los Amigos de Geisha, quienes estrenaron su álbum, así como Nelson Padilla, Jazz Guitar Trío, DJ Diego Castle y Gudiel. También se sumaron obras de reconocidos pintores como Leticia Banegas, César Milla, Marco Irías y Rafael Valladares, además de la poeta Olga Mencía y varios escritores emergentes.
La cita incluyó además actividades formativas y participativas como talleres de acuarela, clases de salsa, degustaciones gastronómicas, exhibiciones de animación digital en 3D, lectura de poesía y cortes de carne en vivo.
El Camaleones Fest 2 también abrió espacio a estudiantes de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a arquitectos de la Universidad de San Pedro Sula, quienes aportaron propuestas frescas y creativas.
El aspecto social no quedó de lado, ya que se promovió la recolección de útiles escolares para niños en situación de necesidad, reforzando así el compromiso del festival con la comunidad.
Con un ambiente diverso, seguro y vibrante, el Camaleones Fest 2 reafirmó su objetivo de ser un espacio donde la creatividad no tiene etiquetas ni límites, dejando la expectativa alta para próximas ediciones.