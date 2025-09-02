Laboratorio Bueso Arias celebra su 75 aniversario en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con una emotiva velada en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el Laboratorio Bueso Arias (LBA) celebró sus 75 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la calidez humana al servicio de la salud de los hondureños.

El encuentro reunió a más de 300 invitados, entre colaboradores, sus cónyuges y la familia Bueso Hernández, en un ambiente festivo y cercano. Los asistentes disfrutaron de una recepción con estaciones fotográficas conmemorativas, un programa encabezado por la Lic. Ana Clemencia Bueso, Gerente General de LBA, y un recorrido audiovisual por la historia de la institución, enriquecido con testimonios de colaboradores de distintas generaciones.