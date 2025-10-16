Michelle Obama promocionará su libro de moda en un pódcast

Estados Unidos

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama promocionará su próximo libro 'The Look', cuyo tema central es la moda, en un pódcast de seis episodios con el que hará parada en Nueva York y Washington D.C. Según anunció este jueves Higher Ground, la empresa de medios fundada por el expresidente Barack Obama y su esposa, estos episodios son una extensión del pódcast que presenta junto a su hermano, 'IMO with Michelle Obama & Craig Robinson'.

Así, 'IMO: The Look', que se estrenará semanalmente a partir del 5 de noviembre, analizará en profundidad la trayectoria de Obama "como figura determinante en el mundo de la moda, tanto dentro como fuera de la Casa Blanca", de acuerdo con el comunicado. En estos capítulos participarán figuras que están detrás del maquillaje, el vestuario y los peinados de Michelle Obama, así como expertos de moda y otros personajes influyentes como Jane Fonda, Nina García, Bethann Hardison, Elaine Welteroth y Jenna Lyons.