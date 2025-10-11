La MountView Academy celebra a las “culturas del mundo”

San Pedro Sula, Honduras

En distintas carpas, alumnos desde maternal hasta duodécimo grado, junto a padres de familia y autoridades académicas, dieron vida a este evento en el que se desarrollaron diversas actividades: bailes representativos, muestras culturales y degustaciones de platillos tradicionales.

En una jornada llena de color y tradición, los estudiantes de la MountView Academy celebraron su festival “Culturas del mundo” , una actividad que rindió homenaje a civilizaciones antiguas a través de exposiciones, danzas y gastronomía típica.

Durante la jornada también se entregaron premios a las mejores representaciones, divididas en cuatro categorías: Preescolar; Primero a Tercero; Cuarto a Sexto; y Séptimo a Duodécimo. Asimismo, la Rectoría de MountView Academy, encabezada por su rectora Karla Cáceres, otorgó reconocimientos a los “Mejores trajes”.

Las culturas representadas fueron: la helénica por Maternal y Kinder; la china por Preparatoria; los incas por Primer Grado; los egipcios por Segundo; los mayas por Tercero; la japonesa por Cuarto; los occidentales por Quinto y Sexto; la hindú por Séptimo y Octavo; los aztecas por Noveno y Décimo; y la romana por Undécimo y Duodécimo.

El festival reafirmó la importancia de valorar la diversidad cultural, reflejada en símbolos, creencias y tradiciones que forjan la identidad de los pueblos.