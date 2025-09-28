Gran Pereke 2025, una jornada de cultura y tradición en SPS

El festival de folklore “más grande de Honduras”, el Gran Pereke “Marta Rosa Torres”, se llevó a cabo en la Escuela Primero de Febrero de la Colonia Satélite, donde la Corporación Folklórica USULA diseñó una extensa y entretenida jornada cargada de arte nacional, con la participación de diferentes agrupaciones artísticas de centros educativos del país, así como grupos independientes.
Se premiaron a los ganadores e las diferentes categorías, entre ellos destacaron el “Campeonísimo” Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, quienes ganaron en Categoría Espectáculo y Popurrí. Por su parte, en categoría Extraescolar con Danza, el Grupo Folklórico Jade se quedó con el galardón al primer lugar, y quedaron en segundos en la categoría Popurrí.
Además, en categoría Media, el primer lugar fue para el Instituto José Cecilio Del Valle; el segundo para el INTAE-Sur, mientras el tercero para INTAE-Norte. De igual manera, en la categoría Básica, el primer lugar fue para el CEB José Cecilio Del Valle, y el segundo para la Escuela Bilingüe Aurora.
Y no se puede obviar la participación ganadora del segundo lugar del Grupo Folklórico Chololtecah, en la categoría Espectáculo; en el tercer lugar quedó Laureles Del Valle.
Por otro lado, durante el evento se dieron reconocimientos especiales a a la ciudad de Choloma, a la Casa de la Cultura de SPS, a la Banda de Guerra José Trinidad Reyes y al Grupo Folklórico Musical Gualcinse.
El jurado estuvo integrado por personalidades del sector educativo y artístico: el Dr. Óscar Robilio Enamorado, el Ing. Elías Alberto Hernández, el licenciado Tomás Becerra, Marco Rodríguez, Erik Martínez, Vicente Reyes González, Carlos Hernández, el Dr. Wilberto Bonilla Ríos, el licenciado Ariel Zelaya, el profesor Héctor Casco y el licenciado Johan Seren.
La jornada fue extensa, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un público que disfrutó cada presentación, sin importar el calor y humedad imperantes en San Pedro Sula, la ciudad que respira arte durante todos los meses del año.