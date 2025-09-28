Gran Pereke 2025, una jornada de cultura y tradición en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El festival de folklore “más grande de Honduras”, el Gran Pereke “Marta Rosa Torres”, se llevó a cabo en la Escuela Primero de Febrero de la Colonia Satélite, donde la Corporación Folklórica USULA diseñó una extensa y entretenida jornada cargada de arte nacional, con la participación de diferentes agrupaciones artísticas de centros educativos del país, así como grupos independientes. Se premiaron a los ganadores e las diferentes categorías, entre ellos destacaron el “Campeonísimo” Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, quienes ganaron en Categoría Espectáculo y Popurrí. Por su parte, en categoría Extraescolar con Danza, el Grupo Folklórico Jade se quedó con el galardón al primer lugar, y quedaron en segundos en la categoría Popurrí.

Además, en categoría Media, el primer lugar fue para el Instituto José Cecilio Del Valle; el segundo para el INTAE-Sur, mientras el tercero para INTAE-Norte. De igual manera, en la categoría Básica, el primer lugar fue para el CEB José Cecilio Del Valle, y el segundo para la Escuela Bilingüe Aurora. Y no se puede obviar la participación ganadora del segundo lugar del Grupo Folklórico Chololtecah, en la categoría Espectáculo; en el tercer lugar quedó Laureles Del Valle.