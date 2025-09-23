Convocatoria: inician postulaciones al Premio Quetglas 2025

San Pedro Sula, Honduras

“En un mundo marcado por guerras, pobreza y desesperanza, todavía hay quienes deciden caminar distinto. Son hombres y mujeres que, desde el anonimato, eligen el amor como camino, el servicio como lenguaje y la esperanza como bandera. Son peregrinos de la caridad, que con su entrega dignifican la vida de los más vulnerables y se convierten en testimonio vivo del Evangelio”, cita el sitio web de los Premios Quetglas. La Fundación OSOVI anunció la duodécima edición del Premio Quetglas, un homenaje al legado del recordado padre Antonio Quetglas y a todos aquellos que, con humildad y fe, transforman vidas, restauran la dignidad humana y nos recuerdan que la esperanza no defrauda.

El lanzamiento se realizó en el Club Hondureño Árabe, con la presencia de la junta directiva de Obras Sociales Vicentinas. La convocatoria está abierta para postular a personas naturales que sean verdaderos "Peregrinos de la Caridad": hombres y mujeres que, con esfuerzo, servicio y fe, se han convertido en mensajeros del amor de Dios. Personas que han dejado huella en comunidades enteras, promoviendo acciones de cambio, inclusión, justicia y dignidad.





Sentido de urgencia

En este Año Jubilar 2025, bajo el llamado del papa Francisco como "Peregrinos de la Esperanza", el Premio Quetglas se une a esta misión global de transformar el mundo a través de la acción y la caridad. "Los cristianos, siguiendo el ejemplo del Señor, debemos peregrinar hacia los pobres, urgidos por la caridad que quema por dentro. La caridad pone lo que le hace falta a la justicia; no es dar limosna, sino darle sentido a la vida de los pobres", expresó el padre Fausto Henríquez, presidente de Osovi.