Arte y cultura: San Pedro Sula se alista para el Gran Pereke 2025

La actividad, que año con año reúne a unas 800 personas de diferentes puntos del país, rendirá Reconocimientos Especiales a la ciudad de Choloma, a la Casa de la Cultura de San Pedro Sula, a la Banda de Guerra José Trinidad Reyes y al Grupo Folclórico Musical Gualcinse.

Con música, danza y tradición, la Corporación Folklórica USULA prepara la edición número 37 del Gran Pereke “Marta Rosa Torres” , el festival de proyección folklórica más grande de Honduras. La cita es el próximo 27 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Educación Básica 1 de Febrero de la colonia Satélite, primera etapa.

En cuanto a la competencia, el festival contempla cinco categorías: Básica, Media, Extraescolar con Danza, Popurrí y Espectáculo. La responsabilidad de evaluar a los participantes recaerá en un jurado integrado por destacadas personalidades como el Dr. Óscar Robilio Enamorado, el Ing. Elías Alberto Hernández, el licenciado Tomás Becerra, Marco Rodríguez, Erik Martínez, Vicente Reyes González, Carlos Hernández, el Dr. Wilberto Bonilla Ríos, el licenciado Ariel Zelaya, el profesor Héctor Casco y el licenciado Johan Seren.

En el nivel Básica participará la Escuela Bilingüe Aurora de San Pedro Sula, junto al Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle de Ajuterique. Por parte de la categoría Media, competirán institutos de distintas regiones del país: el Tecnológico en Administración de Empresas del Sur (Choluteca), el Tecnológico en Administración de Empresas del Norte (San Pedro Sula), el José Cecilio del Valle (Choluteca), el Cristo Rey (Choloma), el emblemático Instituto José Trinidad Reyes (San Pedro Sula) y el Técnico 5 de Noviembre (Teupasenti, El Paraíso).

En Extraescolar, Popurrí y Espectáculo, el escenario brillará con agrupaciones de vasta trayectoria como los Laureles del Valle de Choloma, Perla de la Sierra de Florida Opatoro en La Paz, Ópalo de Honduras de El Progreso, Raíces Marcalinas de Marcala, el Grupo Municipal de Choloma, los Herederos de Lempira de Gracias, Cristo Rey de Choloma, Valle de Sula de San Pedro Sula y Chololtecah de Choluteca. A ellos se suman Esencia de Honduras, INTAE Norte y Jade de Tegucigalpa, Guaymuras también de Tegucigalpa, y el Rosa María de Oriente procedente de El Paraíso.

El Gran Pereke 2025 no solo representa una vitrina para el talento juvenil, sino también un homenaje a la riqueza cultural hondureña que, a través de la danza, sigue viva en cada región del país.

