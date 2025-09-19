Reconocen a empresas y líderes que generan confianza en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de la Gira de la Confianza Honduras, la Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, celebró la entrega de reconocimientos a empresas y empresarios que se han posicionado como referentes de confianza en el país durante 2025. La velada, organizada por FUNDAHRSE y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), reunió a representantes del sector privado, académicos, líderes de opinión y ejecutivos de las compañías más influyentes de Honduras. Karim Qubain, presidente de la CCIC, dio la bienvenida a los asistentes, mientras que Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, destacó la importancia de cultivar relaciones empresariales basadas en la confianza como motor de desarrollo para el país.

“En Centroamérica, y en Honduras, ya estamos en la era del liderazgo confiable. Un liderazgo que no es perfecto ni infalible, pero sí consciente y con sentido”, subrayó Ruth Marie Canahuati, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA y Estrategia & Negocios. Los hallazgos del estudio “Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza” fueron presentados por Luis Maturén, CEO de DATOS Group, e Ítalo Pizzolante, socio fundador de la firma PIZZOLANTE. Ambos coincidieron en la relevancia de la confianza empresarial como base para generar desarrollo y competitividad en la región.

Un galardón a la confianza

Durante la gala se entregaron los galardones a las organizaciones Triple Confianza Honduras, aquellas que alcanzaron altos niveles de credibilidad en las tres dimensiones del estudio: liderazgo empresarial, empresa y marca. Entre las distinguidas figuran Cargill, Ficohsa, Diunsa, BAC, Corporación Dinant, Supermercados La Colonia, Espresso Americano y Colonial, junto a Walmart de México y Centroamérica y Banco Atlántida. También se reconoció a las organizaciones con Doble Confianza Honduras, que obtuvieron menciones en dos de las tres categorías. Entre ellas destacaron Banpaís, Farmacia Simán, INTUR, LACTHOSA, Corporación Lady Lee, UNITEC San Pedro Sula, Terra Inversiones, UTH, Banco de Occidente, Claro Honduras, Davivienda, Tigo, Jet Stereo y Café Maya. La premiación continuó con distinciones a empresas de alta reputación como Cervecería Hondureña, Embotelladora de Sula y Grupo Lafise. Finalmente, fueron homenajeados empresarios que las audiencias identificaron como líderes confiables en Honduras: Ángelo Casco, de Molino Harinero Sula; Allan Deware, de Pinturas Americanas; Rubén Wolzny, de Frío Partes; Daisy Pastor, de Seaboard Marine; Roberto Contreras, de Power Chicken; Aline Flores, de Grupo Flores; Jorge Canahuati, de Grupo OPSA; y Daniel Goldstein, de Molino Harinero Sula.

