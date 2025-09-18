BAC Estilo Moda 2025 celebra diez años con feminismo atemporal

Tegucigalpa

Con un blanco impoluto como telón de fondo, la sofisticación en su punto más alto y el pulso de la elegancia marcado en cada paso, BAC Estilo Moda 2025 inauguró su décima edición con aciertos, tendencias y riesgos.

En su primer día, el evento insignia de Revista Estilo presentó un line up de diseñadores que ya son sinónimo de moda hondureña. Roberto Ramírez apostó por espirales, redes y movimiento; Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo chic femenino; Giselle Matamala aportó excentricidad con estampados y cortes asimétricos; mientras que Yoyo Barrientos cerró con un híbrido de satinados, texturas y exquisito clasicismo.

Bajo el concepto Primavera-Verano 2026, el despliegue incluyó también a creadores emergentes. Julieth Ortega encapsuló sobriedad y sensualidad atemporal; Allison Díaz reinterpretó la estética coquette; Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento; Bastián Vásquez rindió tributo al “oficinismo” vanguardista; y la firma RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno.

El cierre lo protagonizó Andrea Zúñiga, quien convirtió su colección en un homenaje al ballet romántico. Con un impecable ejercicio de feminismo clásico y elegancia estructurada, presentó sobre la pasarela un evocador “Lago de los cisnes”, en una edición que celebra los diez años de este evento como vitrina de la moda hondureña.