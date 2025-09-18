La nueva cara del Holiday Inn Express Tegucigalpa: modernidad y confort

Renovación integral, innovación, funcionalidad y filosofía de servicio. El Holiday Inn Express Tegucigalpa inicia un nuevo ciclo tras una reforma de 24 meses que demandó más de dos millones de dólares.
El reconocido alojamiento, que mira con orgullo a su trayectoria, inauguró este jueves su proceso de modernización bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express. La propuesta reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.
“Este no es solo un cambio de imagen o infraestructura, es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio. Queremos que cada persona que cruce nuestras puertas encuentre un lugar ideal para descansar, trabajar y sentirse verdaderamente bienvenida”, dijo Manuel Antonio Morales, director de Operaciones para Agrisal Hoteles, durante el evento inaugural.
La nueva propuesta integra lineamientos estéticos y funcionales para habitaciones y áreas comunes. Ofrece espacios dinámicos, fáciles de usar y personalizables por el huésped, con decoración de alta calidad y comodidades adaptadas a sus necesidades.
Por su parte, Laura Araujo, gerente del Holiday Inn Express Tegucigalpa, destacó: “Me enorgullece liderar un equipo que, con pasión y dedicación, hace posible que cada huésped viva una experiencia inolvidable. Agradezco de manera especial a Agrisal y a IHG por la confianza en este proyecto, así como a cada colaborador que con esfuerzo y compromiso contribuyó a que hoy estemos aquí”.
La intervención fue integral e incluyó áreas comunes y estancias privadas. El lobby se transformó en un espacio abierto, moderno y acogedor, con zonas de descanso y trabajo compartido, diseñado tanto para huéspedes como para visitantes.
Las habitaciones fueron completamente renovadas e incorporan televisores inteligentes, escritorios ergonómicos, piso vinílico y baños de diseño contemporáneo. Se sumaron nuevas suites con cocina equipada para quienes buscan mayor comodidad durante su estadía.
Las áreas públicas también recibieron mejoras: iluminación LED eficiente, mobiliario ergonómico y mayor conectividad con tomas de corriente y puertos USB. El desayuno Express Start® ofrece ahora más variedad y un servicio ágil en un ambiente confortable.
Asimismo, se remodelaron tres salones de eventos, con capacidad de hasta 100 personas, y se modernizó el gimnasio con equipos de última generación.
Un referente de confort
Ubicado en Plaza San Rafael, el hotel se ha consolidado como un espacio idóneo para el viajero corporativo, al integrar comodidad, conveniencia y servicios de calidad en un mismo lugar.
Inaugurado hace 11 años, el Holiday Inn Express Tegucigalpa está en el corazón del distrito financiero y comercial de la ciudad. Opera bajo la administración de Latin American Hospitality Management S.A., subsidiaria de Grupo Agrisal, mediante un acuerdo de franquicia con IHG, lo que garantiza estándares internacionales de la marca.