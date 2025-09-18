La nueva cara del Holiday Inn Express Tegucigalpa: modernidad y confort

Tegucigalpa, Honduras.–

Renovación integral, innovación, funcionalidad y filosofía de servicio. El Holiday Inn Express Tegucigalpa inicia un nuevo ciclo tras una reforma de 24 meses que demandó más de dos millones de dólares.

El reconocido alojamiento, que mira con orgullo a su trayectoria, inauguró este jueves su proceso de modernización bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express. La propuesta reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.

“Este no es solo un cambio de imagen o infraestructura, es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio. Queremos que cada persona que cruce nuestras puertas encuentre un lugar ideal para descansar, trabajar y sentirse verdaderamente bienvenida”, dijo Manuel Antonio Morales, director de Operaciones para Agrisal Hoteles, durante el evento inaugural.

La nueva propuesta integra lineamientos estéticos y funcionales para habitaciones y áreas comunes. Ofrece espacios dinámicos, fáciles de usar y personalizables por el huésped, con decoración de alta calidad y comodidades adaptadas a sus necesidades.

Por su parte, Laura Araujo, gerente del Holiday Inn Express Tegucigalpa, destacó: “Me enorgullece liderar un equipo que, con pasión y dedicación, hace posible que cada huésped viva una experiencia inolvidable. Agradezco de manera especial a Agrisal y a IHG por la confianza en este proyecto, así como a cada colaborador que con esfuerzo y compromiso contribuyó a que hoy estemos aquí”.