Claudia Lemus presenta su primer libro infantil inspirado en los mayas

En un mundo donde predomina lo instantáneo y lo superficial, los artistas emergentes se convierten en piezas clave para rescatar el valor del arte y la cultura. Un ejemplo de ello es la hondureña Claudia Lemus, quien debuta en la literatura infantil con “Las Aventuras del Príncipe Ameyal”, un libro que combina imaginación, valores y raíces culturales. Este libro infantil llega para fomentar el desarrollo integral del niño a través de la imaginación, el lenguaje, la cognición, la emoción y la socialización, con énfasis en la civilización precolombina más desarrollada del país: los mayas.

A continuación, la autora comparte con Diario La Prensa los detalles de su inspiración, proceso creativo y la recepción de su primer libro. 1. ¿Qué la inspiró a crear Las Aventuras del Príncipe Ameyal y cómo surgió la idea de ambientarlo en la cultura maya de Copán, Honduras? Hace unos años obsequié a mi sobrino Ricardo Emanuel Lemus un libro infantil. Siempre quería que lo leyera, y fueron tantas veces que lo hice, que él hasta lo memorizó. Al ver que este niño de solo 4 años había memorizado todo un relato, me sorprendí tanto que le dije: "Un día escribiré un cuento y te lo regalaré. No sé cuándo, pero lo haré". Así que hoy estoy cumpliendo mi palabra y dando este regalo prometido a mi sobrino Ricardo.

2. El cuento es bilingüe y promueve tanto la alfabetización como la conciencia cultural. ¿Por qué considera importante unir estos dos aspectos en la literatura infantil? Sí, el libro es bilingüe (inglés-español), e incluye palabras en la lengua maya. Promueve la cultura, el amor por la naturaleza, la familia y la armonía. Es importante que la niñez de nuestro país se acerque cada día más a la oportunidad de hablar al menos dos idiomas. Asimismo, es relevante promover nuestra historia y apreciar la herencia de la cultura maya. No en todos los países hay ruinas mayas, así que debemos aprovechar este patrimonio. 3. El libro incorpora palabras en lengua maya. ¿Cómo fue el proceso de investigación y selección de estos elementos lingüísticos y culturales para asegurar una representación auténtica? En el libro infantil "Las Aventuras del Príncipe Ameyal" se incluyen algunas palabras en la lengua maya. Comencé viendo algunos documentales, muchas conversaciones con el arqueólogo Elisandro Garza, quien me ayudó a despejar algunas dudas, y varias lecturas de libros sobre arqueología maya referidas por él. 4. ¿Qué tipo de mensaje o aprendizajes espera que los niños y niñas obtengan a nivel socioemocional al leer la historia del Príncipe Ameyal? A nivel socioemocional, que ellos conecten y valoren más su familia. El cuento se desarrolla especialmente con la conversación entre el abuelo K’uyen Ajaw y su nieto Ameyal. Hay que destacar que nuestros abuelos tienen mucho amor y sabiduría que compartir. Debemos respetar a nuestros mayores y escuchar sus mensajes basados en la experiencia de sus vidas. Ese es un punto. También quiero promover el amor a la naturaleza y el bello equilibrio y armonía que se alcanza al protegerla. Los mayas tenían mucho conocimiento y, especialmente, eran muy respetuosos con la naturaleza, y eso es algo que debemos aprender de ellos. 5. Las ilustraciones juegan un papel muy importante en la narrativa infantil. ¿Podría compartirnos cómo fue el proceso de colaboración con el ilustrador para reflejar el mundo vibrante de la Tierra de las Guacamayas Alegres? Con orgullo les comparto que el ilustrador de "Las Aventuras del Príncipe Ameyal" es Luis Barahona (@GarabatoStudio). Él es un gran artista, admiro mucho su trabajo, y yo me limité a decirle la cantidad de ilustraciones y lo que quería que dibujara. La inspiración es toda suya. Quiero mencionar que validamos las ilustraciones con el arqueólogo para que la cultura maya estuviera bien reflejada.

6. ¿Cómo espera que este libro sea utilizado en entornos educativos, especialmente en programas de lectura en voz alta o unidades multiculturales? Como un libro para que los niños y niñas se diviertan aprendiendo, no solo sobre la cultura maya, sino también sobre la familia, la importancia de escuchar a los abuelos y cómo debemos ir preparando a nuestros pequeños para las responsabilidades y oportunidades que tengan en la vida. "Las Aventuras del Príncipe Ameyal" también nos deja mucho aprendizaje sobre valorar el agua, los alimentos y todas las bondades de la naturaleza, entre otros. 7. ¿Cómo ha sido la recepción del libro desde su lanzamiento? Una experiencia maravillosa. Las personas dicen que está bello y muy interesante. Me agradecen porque desconocían muchas cosas de la cultura maya. Y he podido apreciar el agradecimiento de muchos por hacer esto por mi país. Me dicen que estoy haciendo patria y me animan a seguir adelante. He recibido solo bonitos mensajes y buenos deseos. Estoy muy agradecida.

