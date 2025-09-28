Concierto benéfico: La Banda Sinfónica Femenina deleita en SPS

En una noche ideal para conectar con el arte, la Banda Sinfónica Femenina (BSF) bajo la dirección artística de la maestra Angie Licona, brindó un concierto en el Centro Cultural Infantil, donde el público respondió satisfactoriamente y disfrutó de un extenso repertorio.
Con músicas invitadas de otras orquestas, como la Banda de los Supremos Poderes, Orquesta Sinfónica de la Victoria y Banda de las Fuerzas Armadas, así como la participación de artistas solistas, entre ellos: la soprano Irina Medina, el tenor Gustavo Barahona y el saxofonista Ariel Lagos, se llevó a cabo este concierto a beneficio de la Casa de la Cultura de SPS.
“O Sole Mio”, “El tema de la Pantera Rosa” y “En mi país” de Guillermo Anderson fueron algunas de las obras expuestas con la concurrencia, quienes ovacionaron a las artistas de principio a fin.
Sobre la Casa de la Cultura de SPS
Este es un centro cultural y espacio comunitario dedicado a la promoción, el acceso y el desarrollo de las artes, el patrimonio y la identidad cultural de una comunidad. La Casa de la Cultura fomenta la participación ciudadana, la creación artística, la educación y la reflexión, ofreciendo actividades como talleres, exposiciones y eventos con acceso para todos los ciudadanos.