Concierto benéfico: La Banda Sinfónica Femenina deleita en SPS

Bajo la dirección artística de la maestra Angie Licona, el arte se apoderó de la Capital Industrial, cuya recaudación del concierto es a beneficio de la Casa de la Cultura de SPS

Concierto benéfico: La Banda Sinfónica Femenina deleita en SPS

Las damas artistas irrumpieron en el escenario con diferentes piezas musicales reconocidas.

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
San Pedro Sula, Honduras

En una noche ideal para conectar con el arte, la Banda Sinfónica Femenina (BSF) bajo la dirección artística de la maestra Angie Licona, brindó un concierto en el Centro Cultural Infantil, donde el público respondió satisfactoriamente y disfrutó de un extenso repertorio.

Con músicas invitadas de otras orquestas, como la Banda de los Supremos Poderes, Orquesta Sinfónica de la Victoria y Banda de las Fuerzas Armadas, así como la participación de artistas solistas, entre ellos: la soprano Irina Medina, el tenor Gustavo Barahona y el saxofonista Ariel Lagos, se llevó a cabo este concierto a beneficio de la Casa de la Cultura de SPS.

Artistas de diferentes orquestas fueron invitadas por la BSF.

“O Sole Mio”, “El tema de la Pantera Rosa” y “En mi país” de Guillermo Anderson fueron algunas de las obras expuestas con la concurrencia, quienes ovacionaron a las artistas de principio a fin.

  • La soprano Irina Medina fue una invitada especial a la gala.

  • El tenor Gustavo Barahona también se hizo presente con su potente voz.

  • Angie Licona, la mente maestra detrás de la Banda Sinfónica Femenina.

Sobre la Casa de la Cultura de SPS

Este es un centro cultural y espacio comunitario dedicado a la promoción, el acceso y el desarrollo de las artes, el patrimonio y la identidad cultural de una comunidad. La Casa de la Cultura fomenta la participación ciudadana, la creación artística, la educación y la reflexión, ofreciendo actividades como talleres, exposiciones y eventos con acceso para todos los ciudadanos.

Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
