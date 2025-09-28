Concierto benéfico: La Banda Sinfónica Femenina deleita en SPS

San Pedro Sula, Honduras

En una noche ideal para conectar con el arte, la Banda Sinfónica Femenina (BSF) bajo la dirección artística de la maestra Angie Licona, brindó un concierto en el Centro Cultural Infantil, donde el público respondió satisfactoriamente y disfrutó de un extenso repertorio.

Con músicas invitadas de otras orquestas, como la Banda de los Supremos Poderes, Orquesta Sinfónica de la Victoria y Banda de las Fuerzas Armadas, así como la participación de artistas solistas, entre ellos: la soprano Irina Medina, el tenor Gustavo Barahona y el saxofonista Ariel Lagos, se llevó a cabo este concierto a beneficio de la Casa de la Cultura de SPS.