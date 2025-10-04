Fallece el Padre Jack Warner, fundador de Teatro La Fragua

El Progreso, Yoro.

Teatro La Fragua comunica con profundo dolor el fallecimiento del Padre Jack Warner, S.J., fundador de la institución y figura clave en el desarrollo cultural y social de Honduras.

El Padre Jack llegó al país en 1979 con la firme convicción de que el teatro podía ser un instrumento de transformación social. Desde entonces dedicó su vida al pueblo hondureño, creando un espacio artístico y educativo que impactó a generaciones de jóvenes, comunidades y espectadores dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Su legado va más allá del escenario: es una herencia de compromiso con la justicia, la identidad y la esperanza. Gracias a su visión y entrega, Teatro La Fragua se consolidó como un referente cultural en Honduras y América Latina, manteniendo siempre la misión de poner el arte al servicio del pueblo.

“El espíritu del Padre Jack seguirá vivo en cada función, en cada estudiante y en cada comunidad que encuentre en el teatro un camino de dignidad y libertad”, expresó la institución en un comunicado oficial.