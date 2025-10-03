Charles de Luxemburgo: el príncipe de 5 añitos y heredero más joven de Europa

El pequeño príncipe Louis tiembla ante el encanto del príncipe Charles, pues el joven heredero de 5 años se ha convertido en la sensación durante la ceremonia de abdicación de su abuelo, Enrique de Luxemburgo.

Pero esa no es la única razón, con la abdicación voluntaria de Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo Guillermo, la atención del mundo entero se va hacia Charles, quien se ha convertido en el heredero más joven de Europa, pues solo tiene 5 años.

En Luxemburgo, es tradición las abdicaciones voluntarias, donde los duques priorizan la renovación generacional en el trono, así lo hizo el Gran Duque Juan en 1998, y ahora los hizo Enrique en favor de su hijo Guillermo, dando el paso al pequeño Charles como próximo en la línea de sucesión.

Charles de Luxemburgo nació el 10 de mayo de 2020 en el Hospital de maternidad Gran Duquesa de Luxemburgo, y se celebró con el disparo de 21 salvas de artillería, una tradición que muestra señal de respeto a las figuras de alto rango.

Este 3 de octubre, Charles se ha convertido en el rostro de la continuidad de la Dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma, pues se convertirá en el octavo duque de Luxemburgo de esta casa ducal.

Aunque se ha convertido en una figura importante de la monarquía europea, con tan solo 5 años, el príncipe Charles ha demostrado un gran interés en los animalitos de granja y la vida en el campo.

Sin embargo, en los últimos meses ha realizado sus primeras apariciones públicas como miembros del ducado de Luxemburgo, donde ha demostrado que las cámaras lo adoran, pues se desenvuelve con gran naturalidad.

Uno de los momentos más simbólicos, fue cuando acudió junto a sus padres, Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, a la inauguración de una escuela pública que lleva su nombre, donde se mostró sonriente y curioso.

Sin embargo, el joven heredero continuará con su preparación al trono, mientras disfruta de una infancia feliz.