Antonio Banderas y Melanie Griffith, unidos por la boda de su hija

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, de 28 años, y su prometido, Alex Gruszynski, se casarán ante 200 invitados este sábado 18 de octubre en la pequeña localidad de Sardón de Duero, en la provincia española de Valladolid.

Una abadía románica del siglo XII y cuatro noches y cinco días de celebración son algunos datos del enlace que acogerá este pueblo de 607 habitantes y que se llenará de personalidades y estrellas de cine.

Además de los padres de la novia, está previsto que acudan la actriz Dakota Johnson (media hermana de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y musa del director Alfred Hitchcock, ya que protagonizó 'Los pájaros' y 'Marnie, la ladrona'.

"Nos está poniendo en el mapa a nivel de Estados Unidos", manifestó en declaraciones a EFE el alcalde del municipio, José Antonio Matesanz, acostumbrado a una gran cantidad de eventos por la cercanía del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, donde Gruszynski y Banderas Griffith se darán el 'sí quiero'.

Se trata de un establecimiento hotelero con helipuerto que también es una bodega y cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida desde el año 2022.

Los trabajadores tendrán restricciones en el uso de sus teléfonos móviles, aunque la gerencia del hotel no ha querido comentar ningún detalle sobre el evento.