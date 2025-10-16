¡Preparen sus gargantas! Juanes llega a Tegucigalpa este sábado

Este sábado 18 de octubre, el Palacio de los Deportes de la Unah será el escenario perfecto para una noche inolvidable con la música de Juanes.
El colombiano llega a Tegucigalpa como parte de su "Latam Tour 2025", una gira que celebra su legado musical y conecta con nuevas generaciones.
“Ustedes siempre llenan de vida mis canciones. Emocionado de regresar pronto a cantar juntos”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.
Las entradas para el evento de este sábado están disponibles a través de BMP Show: Zona BMP (L4,300), Butaca Inferior (L2,450) y Butaca Superior (L1,175).
El espectáculo promete un repertorio completo que incluirá grandes éxitos como “La camisa negra”, “Para tu amor” y “Volverte a ver”, así como canciones recientes como “Una noche contigo” y “Cuando estamos tú y yo”, mostrando la evolución artística de Juanes a lo largo de sus más de veinte años de carrera como solista.
El evento se perfila como uno de los más esperados del año en Honduras, reuniendo a fanáticos de todas las edades en una celebración de música, identidad y emoción.
RECUERDE
Juanes inició su trayectoria musical como miembro de la banda Ekhymosis en Medellín, Colombia, en el año de 1988, y diez años después decidió emprender una carrera solista, apostando por la fusión de pop, rock y ritmos colombianos.
Su primer álbum, “Fíjate bien” (2000), marcó el inicio de un reconocimiento internacional, y desde entonces ha recibido numerosos premios y reconocimientos; entre ellos, el título de Persona del Año en los Latin Grammy 2019.