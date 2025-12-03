  1. Inicio
Elecciones Honduras 2025 en vivo: minuto a minuto hoy 3 de diciembre

El CNE tiene 30 días a partir del jornada de votaciones para dar a conocer los resultados finales de las elecciones

San Pedro Sula, Honduras

Bienvenidos al minuto a minuto de Diario La Prensa sobre las elecciones generales de Honduras 2025.

Hoy miércoles 3 de diciembre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue tomando ventaja contra su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, cuando se han escrutado cerca del 80 % de los votos, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A las 10:30 AM (hora en Honduras), Nasralla sumaba 1,021,046 votos (40.28%) frente a 1,004,236 (39.62%) de Asfura, quien ha contado con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Siga aquí, en tiempo real, todos los acontecimientos del recuento de votos.

