Conmovedoras imágenes: Marathón le rinde homenaje a Orinson Amaya en su estadio

El presidente Orinson Amaya tuvo la mañana de este miércoles un sentido homenaje en el estadio del Marathón.
Personas de todas las edades llegaron a darle un último adiós a Orinson Amaya, presidente del Marathón que murió el pasado lunes 1 de diciembre.
La afición se apostó al estadio Yankel Rosenthal para despedir a su querido presente que murió a causa de un paro cardiaco.
Las lágrimas no se pudieron contener en el sentido homenaje a Orinson Amaya en el estadio Yankel Rosenthal del Marathón.
La afición del conjunto verdolaga nunca olvidará a su amado presidente Orinson Amaya que evitó que el equipo en su momento llegara a desaparecer.
La afición del Marathón lució consternada en el homenaje que se le hizo a Orinson Amaya en el estadio Yankel Rosenthal.
Familiares, amistades y plantilla de jugadores del Marathón llegaron al estadio Yankel Rosenthal para el merecido homenaje a Orinson Amaya.
El papá de Orinson Amaya rompió en llanto en el homenaje que se le hizo a su hijo en la guarida del monstruo verde.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a brindar seguridad al homenaje que se le hizo a Orinson Amaya.
Se instaló una carpa en el centro del campo para que las personas despidieran por última vez a Orinson Amaya.
La plantilla de jugadores del Marathón acompañó y lució consternada ante la partida de su querido presidente.
El cuerpo de Orinson Amaya fue colocado por unos minutos y tanto familiares y amistades lo despidieron.
El papá de Orinson Amaya lució consternado en el adiós a su amado hijo en el estadio Yankel Rosenthal.
Orinson Amaya fue el presidente agarró a Marathón cuando nadie quería y lo hizo campeón en 2018.
Empleados de los negocios que tuvo Orinson Amaya también llegaron a darle el último adiós a su jefe.
Hubo un minuto de aplausos en el estadio Yankel Rosenthal para despedir de forma merecida a Orinson Amaya, el presidente del Marathón.
Pablo Lavallén junto a Víctor Coello lucieron consternados en el homenaje que se le hizo a Orinson Amaya en el estadio Yankel Rosenthal.
El argentino Pablo Lavallén llegó al Marathón en la presente campaña por Orinson Amaya.
Personas de todas las edades llegaron a despedir como se merece a Orinson Amaya en el estadio Yankel Rosenthal.
Tras unos minutos de tenerlo en el césped, llegó el momento de retirarlo para trasladarle al cementerio y así darle el últomo adiós a Orinson Amaya.
La plantilla del Marathón encabezada por Rubilio Castillo cargó el férretro donde descansa el cuerpo de Orinson Amaya.
Las personas se despidieron del presidente Orinson Amaya por última vez.
"El presi no se va, no se va, el presi no se va", fue el cántico de la barra del Marathón en honor a Orinson Amaya.