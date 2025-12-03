Lanzan nueva operación migratoria contra centroamericanos en Nueva Orleans

Nueva Orleans , Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lanzó este miércoles la operación migratoria 'Catahoula Crunch' en Nueva Orleans (Luisiana), lo que continúa con el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas. La operación se está levando a cabo con un enfoque en detener a migrantes de Honduras, México, Guatemala y El Salvador. Aunque la dependencia no precisó qué agencias participarían, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, cuando las autoridades detuvieron a 200 migrantes en el operativo 'Charlotte's Web' (Telaraña de Charlotte).

El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las "políticas santuario". "Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a extranjeros criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles", dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. El despliegue de los agentes federales ha sacudido a un estado con cerca de 223.000 inmigrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.

Comercios cerrarán operaciones

Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales ante el temor de que trabajadores o clientes queden detenidos en las redadas, mientras que activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose en migrantes con antecedentes penales. "Estoy profundamente enojado porque amigos, socios y todos en Nueva Orleans verán de cerca cómo esta crueldad y caos se impone en personas que merecen dignidad y, en muchos casos, simplemente un proceso para ajustar su estatus. Hay una mejor manera", comentó en X Todd Schulte, presidente de la organización FWD. El despliegue también muestra los crecientes operativos de la Administración de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien en 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, quien nació en México, y en noviembre expresó su "preocupación" por el eventual operativo. Además, Trump anunció el martes el próximo envío de la Guardia Nacional a Nueva Orleans meses después de una petición del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, de desplegar al cuerpo militar para "combatir el crimen".