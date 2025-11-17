Hondureños son detenidos en redada "La telaraña de Charlotte"

Charlotte, Estados Unidos.

La operación migratoria 'La telaraña de Charlotte' ('Charlotte's Web') ha dejado al menos 81 detenidos, incluidos mexicanos y hondureños, tras arrancar el fin de semana en la mayor ciudad de Carolina del Norte, donde el gobernador, Josh Stein, acusa a la Patrulla Fronteriza de "atizar el miedo". El político demócrata denunció que en Charlotte han visto "agentes enmascarados, fuertemente armados y con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin marcas, enfocándose en ciudadanos estadounidenses con base en su color de piel, perfilamiento racial y agarrando personas aleatorias en estacionamientos y aceras".

"Esto no nos está haciendo más seguros. Está atizando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad", indicó. Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió el operativo de redadas masivas en Los Ángeles y también en Chicago, estuvo presente el fin de semana las operaciones en Charlotte. Su llegada ha generado inquietud entre organizaciones comunitarias y defensores de migrantes, que recuerdan su papel en uno de los despliegues más amplios y agresivos de detenciones en California y temen que una estrategia similar esté comenzando ahora en Carolina del Norte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "81 (migrantes), de los que muchos tenían un significativo historial criminal e inmigratorio, están fuera de las calles. ¡Esto se hizo en solo cinco horas", informó Bovino en sus redes sociales, en las que difundió fotografías de mexicanos y hondureños capturados.

Este es el primer saldo del operativo 'La telaraña de Charlotte' que la Administración del presidente Donald Trump comenzó el sábado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council. Las redadas en Charlotte, la mayor ciudad de Carolina del Norte, se enfocarán en los "criminales extranjeros ilegales" que han llegado ahí para protegerse "con las políticas santuario", aseveró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostuvo que casi 1.400 órdenes de detención migratorias no se han respetado Pero el gobernador Stein señaló que "la vasta mayoría" de los detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen una condena criminal. "Si saben que tenemos criminales violentos en Charlotte que son indocumentados, los queremos fuera también. Todos quieren estar seguros en sus comunidades, pero las acciones de demasiados agentes federales están haciendo exactamente lo opuesto", declaró Stein en un video.

A grabar abusos con teléfonos