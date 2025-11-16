El polémico video de hondureño siendo asediado por agentes en Charlotte

Charlotte, Estados Unidos.

El hondureño Willy Aceituno fue detenido de forma abrupta por agentes federales la mañana del sábado en Charlotte, Estados Unidos, cuando rompieron una ventana de su camioneta, lo despojaron de las llaves y lo interrogaron sobre su estatus migratorio.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un restaurante Pollo Campero, en la intersección de South Boulevard y Archdale Drive. Según relató al Charlotte Observer, uno de los agentes le preguntó: “¿Es usted un inmigrante ilegal?”, mientras él permanecía dentro del vehículo.