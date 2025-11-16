  1. Inicio
El polémico video de hondureño siendo asediado por agentes en Charlotte

Willy Aceituno es también ciudadano estadounidense. Denuncia que agentes federales le quitaron las llaves de su carro y rompieron la ventana

Capturas de pantalla del video captado por el hondureño y la entrevista posterior que le hizo el Charlotte Observer.

Cortesía: Willy Aceituno y Charlotte Observer
Charlotte, Estados Unidos.

El hondureño Willy Aceituno fue detenido de forma abrupta por agentes federales la mañana del sábado en Charlotte, Estados Unidos, cuando rompieron una ventana de su camioneta, lo despojaron de las llaves y lo interrogaron sobre su estatus migratorio.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un restaurante Pollo Campero, en la intersección de South Boulevard y Archdale Drive. Según relató al Charlotte Observer, uno de los agentes le preguntó: “¿Es usted un inmigrante ilegal?”, mientras él permanecía dentro del vehículo.

Aceituno, originario de Honduras pero ciudadano estadounidense desde hace unos seis años, afirmó que los agentes lo detuvieron dos veces en un lapso de apenas diez minutos, sin que él abandonara el estacionamiento. Mostró además rasguños en un codo y en la nuca, lesiones que —según dijo— ocurrieron durante el forcejeo cuando intentaron arrestarlo.

Minutos después, cerca de las 11:00 de la mañana, un reportero del Observer observó a dos agentes armados con rifles caminando cerca de un AutoZone en South Boulevard, lo que llamó la atención de transeúntes y conductores.

Y hacia las 12:30 del mediodía, un testigo informó al medio que también vio a agentes realizando detenciones en el restaurante Nazo’s, ubicado en la cuadra 8300 de Pineville-Matthews Road, en Pineville.

