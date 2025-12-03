Maribel Espinoza arremete contra Donald Trump: "Usted no es hondureño"

La abogada Maribel Espinoza envió un fuerte mensaje al presidente de los Estados Unidos. Esto fue lo que le dijo.

Tegucigalpa, Honduras.

La congresista liberal Maribel Espinoza reaccionó este miércoles públicamente a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje refiriéndose al proceso electoral hondureño.

El comentario del mandatario estadounidense generó polémica entre líderes políticos nacionales.

En su mensaje, Trump afirmó que “Honduras está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales”.

Según escribió, la Comisión Nacional Electoral (CNE) “detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre” y sostuvo que el organismo debe “terminar de contar los votos” para garantizar que “la democracia prevalezca”.

Trump también aseguró que el recuento registrado hasta ese momento mostraba “una carrera reñida entre Tito Asfura y Salvador Nasralla”, señalando que el candidato nacionalista llevaba una ventaja de 500 votos cuando el conteo se detuvo con el 47 % de las actas procesadas.

Declaraciones de Maribel Espinoza

Ante las declaraciones de Trump, Maribel Espinoza respondió con dureza y afirmó que Trump es “un extranjero” que, a su juicio, “vino a hacer un trabajo” y que “no le importamos los hondureños”.

La congresista instó al mandatario a comportarse con respeto hacia las autoridades electorales hondureñas.

“Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra. Ana Paola Hall, presidenta del CNE”, escribió. También le recordó que “no es hondureño” y ya que, según dijo, su conducta es inapropiada, le pidió “respetar las leyes hondureñas”.

Espinoza advirtió que, si Trump continúa “esa línea perversa”, tomará acciones conforme a la ley. “¡BASTA!”, concluyó.

La intromisión del mandatario estadounidense ha sido interpretada por algunos políticos locales como un intento de favorecer al Partido Nacional y al candidato presidencial Nasry Asfura.

Datos actualizados del CNE

Sin embargo, el escrutinio oficial más reciente del CNE muestra una tendencia distinta a la que mencionó Trump.

Según los datos actualizados, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum , lidera con el 40,31% (1.019.394 votos). En segundo lugar se ubica Nasry Juan Asfura Zablah , del Partido Nacional, con el 39,59% (1.001.179 votos). En tercera posición aparece Rixi Ramona Moncada Godoy , del Partido Libertad y Refundación, con el 19,02% (480.968 votos).

