Athletic Club vs Real Madrid, EN VIVO, LaLiga España: Hora y transmisión

Bilbao, España.

Fue una victoria de alivio para el Athletic , al que le espera una semana con un calendario temible, con las visitas seguidas a 'La Catedral' de Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG. Y eso después de tres salidas consecutivas que inició recibiendo una goleada en el Camp Nou (0-4).

E l Real Madrid expone la crisis, en la que le han instalado tres empates ligueros consecutivos y la pérdida del liderato, en San Mamés, ante un Athletic Club que empezó a reaccionar -ganando en la última jornada al Levante en Valencia-, en una temporada que no le va como quería.

No obstante, los 'leones' reaccionaron ya en Praga siendo mejores que el local Slavia en el choque de Liga de Campeones, aunque no pasó del empate sin goles, y ratificaron esa mejoría en el Ciutat de Valencia con un 0-2 que reflejó con claridad su superioridad sobre el Levante.

El equipo de Xabi Alonso se ha desplomado lejos del Santiago Bernabéu. La gira de partidos por acoger un encuentro de la NFL en su estadio han desatado el momento de mayor irregularidad desde la llegada del técnico tolosarra. Tan solo 3 puntos de los 9 últimos en LaLiga dan forma a una mala dinámica que, extendiéndola a competición europea, deja un solo triunfo en los cinco últimos partidos.

Tras empatar ante Rayo Vallecano, Elche y Girona, equipos en otras luchas bien distintas a las del Real Madrid en LaLiga, la obligación aparece en San Mamés, un estadio de fuertes emociones. Xabi Alonso necesita reforzar su figura con un triunfo convincente, ya con un duelo señalado en el calendario a la vuelta de la esquina, el pulso con el Manchester City de Pep Guardiola.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Las dudas sobre la gestión de la plantilla aparecen en los momentos de malos resultados y San Mamés irrumpe como un estadio en el que Xabi Alonso debe dar un golpe de entrenador. Tomar decisiones sin mirar los nombres, dado el bajo rendimiento de varios jugadores a los que el técnico no logra conducir a su mejor nivel.