Mbappé dice lo que todos piensan en el Real Madrid tras tropiezo en Girona

El delantero francés mandó un tajante mensaje luego de que el Real Madrid sumara su tercer partido seguido empatando en LaLiga.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:04 -
  • Agencia EFE
Kylian Mbappé se lamentó por el empate del Real Madrid contra el Girona en la jornada 14 de la Liga Española.

 Foto: Cortesía
Madrid, España.

Kylian Mbappé se reencontró con el gol después de dos jornadas sin marcar, pero en esta ocasión no le valió para propiciar la victoria del Real Madrid, aunque sí para incrementar su ventaja al frente de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.

El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).

Sufrimiento del Real Madrid en Girona, enganchón de Mbappé y burla a Vinicius

EL MENSAJE DE MBAPPÉ

Kylian Mbappé lamentó el tercer empate consecutivo en LaLiga, ante el Girona en Montilivi (1-1), que provocó que el equipo de Xabi Alonso cediese el liderato al Barcelona, y mostró la necesidad urgente de "cambiar" la "dinámica".

El mensaje de Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram tras el partido del Real Madrid en Girona.

"Por supuesto que no es el resultado que queríamos esta noche. Pero LaLiga sigue y aún queda mucho por delante. Tenemos que cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", escribió Mbappé.

El delantero del Real Madrid publicó una imagen suya del partido en Instagram junto al texto. El empate en Montilivi se encadena con los cosechados en casa del Rayo Vallecano y el Elche, 3 puntos de los 9 últimos, que ceden el liderato al Barcelona.

