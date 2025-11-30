Mbappé dice lo que todos piensan en el Real Madrid tras tropiezo en Girona

Kylian Mbappé se reencontró con el gol después de dos jornadas sin marcar, pero en esta ocasión no le valió para propiciar la victoria del Real Madrid, aunque sí para incrementar su ventaja al frente de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).
EL MENSAJE DE MBAPPÉ
Kylian Mbappé lamentó el tercer empate consecutivo en LaLiga, ante el Girona en Montilivi (1-1), que provocó que el equipo de Xabi Alonso cediese el liderato al Barcelona, y mostró la necesidad urgente de "cambiar" la "dinámica".
"Por supuesto que no es el resultado que queríamos esta noche. Pero LaLiga sigue y aún queda mucho por delante. Tenemos que cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", escribió Mbappé.
El delantero del Real Madrid publicó una imagen suya del partido en Instagram junto al texto. El empate en Montilivi se encadena con los cosechados en casa del Rayo Vallecano y el Elche, 3 puntos de los 9 últimos, que ceden el liderato al Barcelona.
Kiki Mbappé marcó en el 1-1 ante Girona, llegó a los 53 goles en 2025 con el Real Madrid e igualó uno de los récords de Cristiano Ronaldo con el Merengue... ¿Podrá superar los 59 tantos de CR7 en 2012? pic.twitter.com/i0RiF2qRce— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025