Mbappé dice lo que todos piensan en el Real Madrid tras tropiezo en Girona

Madrid, España.

Kylian Mbappé se reencontró con el gol después de dos jornadas sin marcar, pero en esta ocasión no le valió para propiciar la victoria del Real Madrid, aunque sí para incrementar su ventaja al frente de la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.

El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).