Sufrimiento del Real Madrid en Girona, enganchón de Mbappé y burla a Vinicius

Real Madrid reclamó un polémico penal y lo que pasó con Mbappé y el portero del Girona.

En imágenes el empate del Real Madrid (1-1) contra el Girona por la jornada 14 de la Liga Española 2025-2026 en el estadio de Montilivi. Los de Xabi Alonso suman su tercer juego consecutivo empatando.

 Fotos: EFE y Redes Sociales
Thibaut Courtois, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Fran García y Jude Bellingham fueron las novedades en el once del Real Madrid respecto al partido de Champions en El Pireo ante Olympiacos.
Kylian Mbappé marcó gol al minuto 42, pero el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea lo anuló por mano del francés antes de realizar el disparo a puerta.
El momento que el balón da en la mano izquierda de Kylian Mbappé antes de disparar a gol.
El derechazo imparable de Azzedine Ounahi que dejó congelado a Thibaut Courtois y abrió el marcador para el Girona.
El festejo de Azzedine Ounahi tras su gol que puso en ventaja al Girona contra el Real Madrid.
Xabi Alonso no la pasó bien en Montilivi y así gritaba a sus jugadores. El entrenador del Real Madrid sufrió su tercer empate consecutivo en LaLiga.
Antonio Rüdiger se encara con Álex Moreno del Girona en un momento del partido en Montilivi.
Jude Bellingham se lamenta tras una ocasión fallada del Real Madrid frente a la portería del Girona. No le salieron las cosas al inglés.
Kylian Mbappé, en el suelo durante el primer tiempo del partido. Al delantero francés le costó ver puerta ante Girona.
Vinicius sufrió un pisotón del lateral del Girona, Hugo Rincón, y el árbitro pitó penal a favor del Real Madrid.
Así fue el pisotón de Hugo Rincón contra Vinicius que provocó el penal a favor del Real Madrid.
Vinicius cayó al suelo con gestos de dolor tras el pisotón. El árbitro no dudó en señalar la pena máxima.
El portero argentino Paulo Gazzaniga quiso poner nervioso a Kylian Mbappé antes del penal y le dijo un par de cosas.
¿Nervios? Para nada. Kylian Mbappé no falló ante Paulo Gazzaniga y con este derechazo puso el empate para el Real Madrid 1-1 contra el Girona.
Kylian Mbappé no perdió tiempo y salió corriendo rápido a recoger el balón para llevarlo al centro del campo sin antes olvidarse de Paulo Gazzaniga.
Kylian Mbappé tuvo un enganchón con Paulo Gazzaniga tras su gol de penal para el empate del Real Madrid. El delantero francés le respondió al portero argentino.
La celebración de Kylian Mbappé que llegó a 14 goles en la temporada de la Liga Española en 14 partidos. Es el Pichichi, lidera la tabla de goleadores.
Kylian Mbappé y Jude Bellingham festejan el gol del empate del Real Madrid contra el Girona.
En el minuto 75, estos aficionados del Girona fueron captados por las cámaras de TV burlándose de Vinicius y lo llamaron "llorón", tras un reclamó del brasileño pidiendo un córner.
¡POLÉMICA! Los jugadores del Real Madrid reclamaron penal en esta jugada por un golpe que sufrió Rodrygo de parte de Joel Roca dentro del área del Girona, pero el árbitro no pitó nada y ni el VAR lo llamó.
¡RÉCORD NEGATIVO! Rodrygo Goes empata los 30 partidos de forma consecutiva SIN MARCAR con el Real Madrid de Mariano Díaz, pero el brasileño casi duplica los minutos jugados.
Thibaut Courtois se lamentó del tropiezo del Real Madrid y agradeció a la afición madridista que llegó al estadio del Girona.
Fede Valverde también agradeció el apoyo de los aficionados del Real Madrid en Girona.
Tras el final del partido, Thibaut Courtois tuvo un gran gesto cuando abandonaba el campo y le regaló su camiseta a un aficionado que tenía una pancarta.
Acto seguido, Thibaut Courtois demostró su humildad y también le regaló sus guantes de portero a otro pequeño aficionado.

El Barcelona se puso como nuevo líder de la Liga Española tras el empate del Real Madrid ante el Girona. Sonríen los culés.
