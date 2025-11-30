Legionarios revelan a su favorito y bellas periodistas ejercieron el sufragio

Distintas personalidades en el medio deportivo se pronunciaron y compartieron sus votos en redes sociales.
Por su puesto, en el ámbito deportivo no podía faltar el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, llegó acompañado de su esposa Iroshka Elvir.
Mauricio Dubón, uno de los mejores deportistas del país, también ejerció el sufragio.
Júnior Burbara llegó acompañado de su familia, entre ellos Elias Burbara (presidente del Real España) para participar en las elecciones generales que se desarrollan en el país.
Dereck Moncada, jugador del Olimpia, ejerció el sufragio junto a su abuelo Mario Moncada. Lo hizo en el Instituto Manuel Zelaya de Talanga.
Rely Maradiaga fue acompañado: "Deber cumplido. Me acompañaron Lucas y Mateo así como un día yo acompañé a mi padre. Hicieron la fila conmigo, preguntaron por qué elegía a este o al otro y los amigos de la Junta Receptora de Votos fue muy amables en marcarles el dedo para que vivieran toda la experiencia. Proceso normal, pacífico, sin mayores retrasos.Dios con Honduras".
El periodista deportivo Fernando Romero también ejerció el sufragio.
La bella periodista deportiva Ericka Willimas presente en las Elecciones con su voto.
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ, ya ejerció su voto.
El delantero catracho del CSD Municipal de Guatemala, Eddie Hernández, compartió su voto en sus redes sociales.
Kervin Arriaga y su mensaje durante las Elecciones 2025: "Por una Honduras mejor mi presi".
La hermosa periodista deportiva Isabel Zambrano y su mensaje tras ejercer el sufragio: "Cumpliendo y deseando lo mejor para mi Honduras".
Laura Meza, la encantadora presentadora catracha presente en las Elecciones de Honduras 2025.
Karen Patricia Torres, pareja del exseleccionado Carlos Costly también compartió que ya realizó su voto.
El periodista deportivo Juan Carlos Pineda mostró su apoyo a Salvador Nasralla en su cuenta de X (Antes Twitter) y este domingo compartió que ya ejerció el sufragio.