Girona vs Real Madrid EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Española

Girona, España.

Un Girona necesitado de un buen resultado para salir de puestos de descenso recibe este domingo a un Real Madrid que no puede permitirse otro tropiezo en LaLiga Española, tras encadenar dos empates consecutivos fuera de casa que han dejado en un punto su ventaja en el liderato de la competición.

La victoria en Grecia ante el Olympiacos (3-4) dio una vida extra a Xabi Alonso, pero no alejó todas las dudas acerca del rendimiento de su equipo. Apareció Kylian Mbappé, quien firma el 55% de los goles del Real Madrid esta temporada, con un ‘póker’ -cuatro goles- para apagar las dudas en defensa y en el control de partido.

Tres goles encajó en Atenas el Real Madrid, tras los dos de días antes contra el Elche. Cinco en dos partidos que, sumados a los cinco del derbi, forman gran parte de los 17 que ha encajado en lo que va de temporada, repartidos en 18 encuentros y teniendo en cuenta que Courtois -el miércoles jugó Lunin su primer partido por un proceso vírico del guardameta belga- ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones.

Un Courtois que volverá a defender la portería del Real Madrid, en una nómina de jugadores recuperados en la que Xabi Alonso recibió las buenas noticias de ver de vuelta, además de a Franco Mastantuono, a dos centrales: Rüdiger, lesionado desde septiembre, y Militao, ausente once días por lesión muscular.

Tras tener que poner en liza en Champions una defensa de circunstancias, con Álvaro Carreras de lateral, Xabi tendrá más opciones en el centro de la zaga, aunque mantendrá hasta el domingo la duda de Asencio, quien sufre una gastroenteritis. Y de su recuperación o no dependerá cómo componga la defensa en Girona.