Sorpresa con futuro del Chicharito Hernández tras ridículo con Chivas

Ciudad de México, México.

Javier Hernández Balcázar, conocido comúnmente como Chicharito, ha sido noticia en las últimas horas con su futuro tras convertirse en el villano de las Chivas en la Liga MX. El pasado domingo en la vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul, tuvo la oportunidad de darle el triunfo a Chivas a través de un penal, tras una falta dentro del área celeste de Jesús Orozco Chiquete sobre Santiago Sandoval. 'Chicharito' acomodó el balón, se perfiló, disparó con su pierna izquierda. El portero Andrés Gudiño se lanzó a poste contrario a la dirección del tiro, pero el balón pasó sobre el arco de Cruz Azul y el artillero azteca se quedó asombrado por su terrible fallo.

Posteriormente la máquina terminó ganando 3-2, por lo que avanzó a semifinales y las Chivas quedaron eliminadas con Javier Hernández como el gran vilano por errar el penal en el tramo final del encuentro.



FUTURO

El ‘Chicharito’ culminó su contrato con el Guadalajara y no será renovado, por lo que la última imagen del ‘14’ con los rojiblancos será la del penal errado en los cuartos de final del Apertura 2025 contra Cruz Azul, sin embargo, el atacante no se retirará y analizará las ofertas que tiene en la mesa, de acuerdo con información revelada por Sergio Dipp. “Javier ‘Chicharito’ Hernández, sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el ‘Chicharito’ se retira. Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho, ‘Chicharito’ sale de Chivas”, dijo el periodista de ESPN, quien también es uno de los amigos del jugador. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. De acuerdo a la información de Sergio Dipp, ‘Chicharito’ Hernández tiene ofertas para regresar al futbol de los Estados Unidos, donde ya estuvo entre 2020 y 2023, tiempo en el que defendió a Los Angeles Galaxy.