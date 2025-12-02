Teófimo López tiene nueva pelea: rival, sede y fecha de su regreso al ring

ESTADOS UNIDOS.

Llegó el anuncio oficial y con ello no hay vuelta atrás en el combate entre Teófimo López y Shakur Stevenson, los campeones mundiales se verán las caras en la ciudad de Nueva York.

Todo se definió y el combate será próximo este 31 de enero de 2026, en un escenario aún por conocer, el anuncio viene a confirmar el deseo de ambos púgiles de encontrase en el cuadrilátero.

Teófimo (21-1, 13 KO) volverá a pelear luego de haber derrotado en Times Square, Nueva York a Arnold Barbosa y expondrá sus dos cinturones el de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y Ring Magazine.