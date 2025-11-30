Honduras logra 7 medallas en Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile

Santiago, Chile.

Alan Bustillo, Stephanie Andrea Hernández y Diana Ivette Villatoro fueron los representantes nacionales en el campeonato y retornan con siete preseas en total.

El Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile finalizó y la representación de Honduras se bañó de medallas colocando en lo alto al país cinco estrellas.

Diana Ivette Villatoro se adjudicó el segundo lugar en el pentatlón W35, mientras que Andrea Hernández conquistó cuatro medallas de plata: 100 mts, 200mts, 400mts y salto largo, todos W30.

Por su parte, Alan Bustillo compitió a nivel M40 ganando el segundo lugar en salto con pértiga y celebró la presea de oro en la disciplina de salto alto.

En resumen, Honduras obtuvo una medalla de oro y seis preseas de plata en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile que tuvo su finalización este domingo 30 de noviembre.