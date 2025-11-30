Honduras logra 7 medallas en Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile

El Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile finalizó y la representación de Honduras se bañó de medallas colocando en lo alto al país cinco estrellas.
Alan Bustillo, Stephanie Andrea Hernández y Diana Ivette Villatoro fueron los representantes nacionales en el campeonato y retornan con siete preseas en total.
Diana Ivette Villatoro se adjudicó el segundo lugar en el pentatlón W35, mientras que Andrea Hernández conquistó cuatro medallas de plata: 100 mts, 200mts, 400mts y salto largo, todos W30.
Por su parte, Alan Bustillo compitió a nivel M40 ganando el segundo lugar en salto con pértiga y celebró la presea de oro en la disciplina de salto alto.
En resumen, Honduras obtuvo una medalla de oro y seis preseas de plata en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile que tuvo su finalización este domingo 30 de noviembre.