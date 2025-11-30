Mauricio Dubón junto a su familia presentes en Elecciones de Honduras 2025

San Pedro Sula, Honduras.

Las Elecciones Generales 2025 en Honduras están entrando en su recta final y los deportistas catrachos han hecho presencia. Uno de ellos fue Mauricio Dubón, pelotero de los Bravos de Atlanta en la MLB de Estados Unidos.

El dos veces campeón del Guante de Oro (2023 y 2025) en tierras norteamericanas no se perdió el día crucial en el país y asistió en compañía de su familia al centro de votación en San Pedro Sula para ejercer el sufragio.

Cabe resaltar que Mauricio Dubón se encuentra en Honduras luego de confirmarse hace unos días su traspaso de los Astros de Houston a los Bravos de Atlanta. Este movimiento se dio luego de ganar su segundo galardón como mejor Jugador Utility de la temporada 2025 de la MLB.