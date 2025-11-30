Dereck Moncada ejerció el sufragio junto a su abuelo Mario Moncada

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras vive este domingo 30 de noviembre de 2025 una fiesta democrática con la realización de las Elecciones Generales. Según el último reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya más de un millón de hondureños habían acudido a las urnas desde tempranas horas de la mañana para ejercer el sufragio.

Los jugadores de fútbol no se han mantenido al margen como en otras ocasiones. Un ejemplo claro es el mediocampista catracho del Levante de España, Kervin Arriaga, quien no dudó en hacer público su apoyo al candidato presidencial Salvador Nasralla.

Otro de los deportistas que se hicieron sentir en las últimas horas fue Dereck Moncada, jugador del Olimpia, quien fue visto ejerciendo su voto en el centro Instituto Manuel Zelaya de Talanga, Francisco Morazán.