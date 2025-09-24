Dereck Moncada se va del Olimpia y se irá a jugar al extranjero: ¿Europa o la MLS?

Tegucigalpa, Honduras.

El joven delantero Dereck Moncada no continuará en Olimpia a partir de diciembre de 2025, según confirmó a Diario La Prensa su abuelo, Mario Moncada. Esta noticia marca un punto importante en la carrera del atacante, quien ha sido una de las promesas más sólidas de la Liga Nacional en los últimos años.

Dereck, nacido en 2007 y con apenas 17 años, ha mostrado un notable nivel de juego que le ha permitido destacarse en el plantel albo. Su proyección y crecimiento ha llamado la atención tanto a nivel local como internacional, colocándolo entre los delanteros más prometedores del fútbol hondureño y Eduardo Espinel lo sabe.

El joven atacante ha despertado el interés de varios clubes extranjeros. En concreto, equipos de Dinamarca y de la MLS han puesto sus ojos en él y en 2026 definirá su futuro. Entre estos últimos, FC Cincinnati y New York Red Bulls son las escuadras que más de cerca han seguido su desarrollo.

A pesar del interés internacional, Olimpia no ha emitido una postura oficial respecto a la posible renovación del contrato de Moncada. La directiva prefiere mantener la calma ante la situación y no adelantar decisiones mientras se analizan las opciones.