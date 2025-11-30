Nayrobi Vargas se estrena y le da el triunfo al Mainz en Alemania

ALEMANIA.

Uno de los legionarios jóvenes en Honduras con mucho potencial en Europa es Nayrobi Vargas y este domingo 30 de noviembre fue protagonista en Alemania.

El imponente delantero de 19 años anotó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo al Mainz 05 II sobre Hessen Kassel, duelo que terminó 2-1.

Nayrobi Vargas fue decisivo en el encuentro de la Regional liga Südwest de la cuarta división de Alemania luego de definir de zurda frente al arco rival.