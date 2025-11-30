  1. Inicio
Nayrobi Vargas se estrena y le da el triunfo al Mainz en Alemania

El legionario catracho le dio el triunfo a su equipo en Alemania y subió a la tercera posición tras 19 jornadas.

Nayrobi Vargas fue autor de uno de los goles en el triunfo del Mainz en Alemania.
ALEMANIA.

Uno de los legionarios jóvenes en Honduras con mucho potencial en Europa es Nayrobi Vargas y este domingo 30 de noviembre fue protagonista en Alemania.

El imponente delantero de 19 años anotó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo al Mainz 05 II sobre Hessen Kassel, duelo que terminó 2-1.

Nayrobi Vargas fue decisivo en el encuentro de la Regional liga Südwest de la cuarta división de Alemania luego de definir de zurda frente al arco rival.

Mainz 05 II subió a la tercera posición en 19 jornadas, tiene 34 puntos y su siguiente compromiso será el viernes 5 de diciembre frente al Kickers Offenbach.

Nayrobi Vargas estuvo recientemente con la Sub-21 en los Juegos Centroamericanos en Guatemala, además cuenta con procesos Sub-17 y Sub-20.

Además, en octubre fue parte de la convocatoria de la Selección de Honduras frente a Costa Rica y Haití por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

