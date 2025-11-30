El Levante de Kervin Arriaga despide a su DT y anuncia a su reemplazo

Valencia, España.

El Levante, equipo en el que milita el hondureño Kervin Arriaga, ha destituido al entrenador Julián Calero este domingo después de la derrota contra el Athletic Club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos. Desde el Levante se ha comunicado que el consejo de administración y la dirección deportiva de la entidad han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino. El equipo levantinista se vio superado por el Athletic Club en su estadio, donde no ha logrado ganar en toda la temporada, y la entidad decidió destituir al entrenador que el año pasado logró el ascenso y el campeonato de Segunda División.

A la conclusión del partido ante el equipo vizcaíno, el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador y, a la finalización de la misma, no se garantizó su continuidad. El presidente levantinista, Pablo Sánchez, aseguró al poco de acabar la reunión de la noche del sábado que en las próximas horas se iba a seguir analizando el futuro de Calero y este domingo, tras dirigir la sesión de entrenamiento, el técnico ha sido relevado en su cargo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El técnico madrileño llegó al Levante el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría, un objetivo que se alcanzó el 25 de mayo de 2025 y una semana después el equipo logró proclamarse campeón de LaLiga Hypermotion. En el comunicado oficial, el Levante traslada su "gratitud más sincera" a Julián Calero y a su cuerpo técnico, por "su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo". Asimismo, les desea la "mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales" y se recuerda que forma "parte de la historia del Levante UD".

