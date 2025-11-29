Técnico del Levante revela que Kervin Arriaga fue hospitalizado por este motivo

Valencia, España.

Arriaga , uno de los futbolistas más regulares del cotejo, no logró influir en un partido donde el Levante se vio superado en ritmo y efectividad. Su cambio temprano encendió las alarmas ya que el entrenador aseveró que el catracho jugó enfermo tras pasar la noche en el hospital.

Kervin Arriaga jugó enfermo: "Hemos hecho una primera parte en general muy mala. No era cómo lo habíamos planteado porque ellos tienen una presión muy alta y no hemos andado hábiles para salir de esa presión, no hemos sido capaces de completar las circulaciones. Tampoco, como ellos persiguen mucho, hemos podido aprovechar la espalda pero se ha impuesto esa primera parte su línea de presión y no sólo eso, sino que luego éramos débiles para defender fuerte y nos han metido esos dos goles. El resultado en la primera parte ha condicionado la segunda. Nos hemos quedado sin Kervin y sin Unai por lesión. Hemos tenido que reajustar todo con un central que no es central, dos centrales zurdos... hemos hecho todo lo que hemos podido en la segunda parte pero no nos ha llegado. Lo hemos intentado con todo pero no nos ha llegado".

La reacción tras el primer tiempo: "Ha sido un poco más corazón que otra cosa. Le hemos puesto todo el corazón del mundo pero estábamos jugando con dos centrales zurdos. Luego ha jugado Toljan de central porque no teníamos, en el medio no teníamos recambio porque con la baja de Vencedor y de Pablo Martínez tampoco teníamos posibilidades y encima Kervin ha estado enfermo toda la noche en el hospital y no podía continuar. El otro que puede jugar por dentro es Unai Elgezabal y estaba lesionado... se han juntado muchas cosas. Hemos puesto a los que podían competir y hemos reaccionado. El equipo ha tenido dos o tres ocasiones que nos han podido meter o el gol anulado que también ha sido por poco pero ha sido fuera de juego... estas cosas que le pasan a un equipo cuando está abajo".

Julián Calero, con un paso fuera del Levante: "Yo sé de sobra cuál es mi profesión y que cuando estás abajo con resultados negativos es evidente que tienes que esta cuestionado, eso es así. Lo único que uno tiene que estar ocupado y preocupado de lo que realmente depende de mí. Lo que no depende de mí no puedo evitarlo. Entiendo a la gente también porque llevamos muchos partidos aquí y todavía no hemos logrado ganar y es lógico que la gente es impaciente. Pero han estado con nosotros, ha sido mucho más en la segunda parte el apoyo de la gente que veían que los chicos se estaban dejando todo que cualquier otra forma de manifestarse aunque están en su derecho y creo que ha sido justo y correcto que en la primera parte no estuvieran contentos, es la realidad".