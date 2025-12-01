Marathón hizo petición: así se jugará la jornada 21 del Apertura 2025

San Pedro Sula, Honduras.

El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional. A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.

El actual vicepresidente del club, Rolando Peña ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre. “Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNFM solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA?