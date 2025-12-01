Marathón hizo petición: así se jugará la jornada 21 del Apertura 2025

El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional.
A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.
El actual vicepresidente del club, Rolando Peña ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre.
“Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNFM solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.
¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA?
Después de la solicitud enviada por las autoridades de Marathón tras el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya, la jornada de la Liga Nacional tendrá una leve modificación.
-- Martes 2 de diciembre --
Victoria vs Choloma (5:15 pm)
Motagua vs Platense (7:30 pm)
-- Miércoles 3 de diciembre --
Génesis vs Juticalpa (3:00 pm)
Olancho vs Olimpia (7:30 pm)
-- Jueves 4 de diciembre --
Marathón vs UPNFM (3:00 pm)