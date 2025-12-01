  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón hizo petición: así se jugará la jornada 21 del Apertura 2025

La Jornada 21 sufre cambio tras el fallecimiento de Orinson Amaya. Así se jugará la nueva jornada del Apertura 2025.

Marathón hizo petición: así se jugará la jornada 21 del Apertura 2025

La jornada 21 del torneo Apertura 2025 arranca este martes 2 de diciembre.
San Pedro Sula, Honduras.

El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional.

A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.

Rolin Peña revela detalles de la muerte de Orinson Amaya

El actual vicepresidente del club, Rolando Peña ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre.

“Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNFM solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA?

Después de la solicitud enviada por las autoridades de Marathón tras el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya, la jornada de la Liga Nacional tendrá una leve modificación.

-- Martes 2 de diciembre --

Victoria vs Choloma (5:15 pm)

Motagua vs Platense (7:30 pm)

-- Miércoles 3 de diciembre --

Génesis vs Juticalpa (3:00 pm)

Olancho vs Olimpia (7:30 pm)

-- Jueves 4 de diciembre --

Marathón vs UPNFM (3:00 pm)

Futbolistas despiden a Orinson: Arriaga se pronuncia y dura carta del 'Chelito'

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias