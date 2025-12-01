Futbolistas despiden a Orinson: Arriaga se pronuncia y dura carta del 'Chelito'

Futbolistas y exjugadores se pronuncian tras las muerte de Orinson Amaya: dejan sus mensajes de condolencias y se despiden.
Hernán 'Tota' Medina, entrenador de Marathón: "Triste noticia, se fue un gran presidente y gran persona con el cual trabajamos para llevar a Marathon siempre a lo más alto. Mis condolencias para toda su familia y todo el pueblo de Marathón".
El mensaje que compartió Samudio, actual portero del Monstruo Verde.
Francisco 'Chelito' Martínez dejó una emotiva carta: "Quiero comenzar por agradecerle el apoyo recibido desde el día uno que llegué usted siempre creyó en mí. Gracias por haber sido parte de mi proceso cuando nadie creyó... despedirme de usted es difícil pero siempre estará presente en cada charla, en cada partido lo llevaré siempre en mi corazón . La huella que dejó en mi vida será eterna. Honraré su memoria y trabajare duro hasta lograr el objetivo que tanto anhelamos y por el cual usted tanto trabajo"
Cristian Sacaza con el corazón roto compartió un video de Orinson Amaya en los festejos del Centenario de Marathón.
El argentino Nicolás Messiniti: "Que en paz descanse Presi. Gracias por todo".
Rubilio Castillo: "Vuela alto Presi. Descansa en paz".
Isaac Castillo reaccionó a la triste noticia sobre el fallecimiento de Orinson Amaya.
Iván López no se quedó atrás y reaccionó en sus redes sociales.
Allans Vargas compartió la dura noticia que enluta al fútbol hondureño.
El portero Denovan Torres: "Descansa en paz, amigo".
Lahera, exjugador de Marathón: "Lamento mucho el fallecimiento del presi Orizon una triste noticia ,que dios lo tenga en su gloria ,fuerza para su familia, gracias por todo"
José Aguilera: "La vida es prestada y usted más que nadie disfruto como un hincha más, dio todo sin recibir nada a cambio. Un abrazo hasta la eternidad caballero".
El exfutbolista Carlos Prono: "Lo conocí hace unos 20 años cuando me mostró su fábrica de baleadas, ahí me comentó lo que hacía en las inferiores de Marathón, hace unos días lo vi muy feliz por su equipo y centenario, increíble ya no tenerlo más, se va un gran dirigente Mis condolencias a su familia".
Kervin Arriaga se pronunció: "Vuela alto presi. Diste la vida por estos colores".
Alexy Vega lamentó: “Mi viejo todavía no lo creo. No tengo palabras para describir este dolor tan grande que nos deja. Gracias por ser un padre más para mi y siempre desearme lo mejor y aconsejarme cada vez que estábamos juntos. Lo llevaré en mi corazón para siempre mi viejo”.