Futbolistas despiden a Orinson: Arriaga se pronuncia y dura carta del 'Chelito'

Francisco 'Chelito' Martínez dejó una emotiva carta: "Quiero comenzar por agradecerle el apoyo recibido desde el día uno que llegué usted siempre creyó en mí. Gracias por haber sido parte de mi proceso cuando nadie creyó... despedirme de usted es difícil pero siempre estará presente en cada charla, en cada partido lo llevaré siempre en mi corazón . La huella que dejó en mi vida será eterna. Honraré su memoria y trabajare duro hasta lograr el objetivo que tanto anhelamos y por el cual usted tanto trabajo"