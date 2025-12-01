Marathón emite triste comunicado tras fallecimiento de Orinson Amaya

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón ha recibido este 01 de diciembre de 2025 una de las peores noticias. En horas tempranas del lunes se anunció la muerte de su actual presidente Orinson Amaya. Orinson murió debido a un infarto a sus 52 años y deja un gran legado en Marathón con el que ganó un título ante Motagua en el Clausura 2018 baja las órdenes de Héctor Vargas.

Marathón ha lanzado un emotivo mensaje en sus redes sociales en forma de comunicado y ha mostrado su tristeza por la pérdida de su presidente.

Comunicado de Marathón tras el fallecimiento de Orinson Amaya

"Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga. Hay vidas que marcan un camino, y legados que trascienden el tiempo".