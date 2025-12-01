  1. Inicio
Marathón emite triste comunicado tras fallecimiento de Orinson Amaya

El club verdolaga ha lanzado un emotivo mensaje por la muerte de su presidente Orinson Amaya.

Orinson Amaya falleció este lunes 1 de diciembre en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras.

Marathón ha recibido este 01 de diciembre de 2025 una de las peores noticias. En horas tempranas del lunes se anunció la muerte de su actual presidente Orinson Amaya.

Orinson murió debido a un infarto a sus 52 años y deja un gran legado en Marathón con el que ganó un título ante Motagua en el Clausura 2018 baja las órdenes de Héctor Vargas.

Consternación en Honduras por muerte de Orinson Amaya y hacen petición

Marathón ha lanzado un emotivo mensaje en sus redes sociales en forma de comunicado y ha mostrado su tristeza por la pérdida de su presidente.

Comunicado de Marathón tras el fallecimiento de Orinson Amaya

"Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón.

José Orinson Amaya deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga. Hay vidas que marcan un camino, y legados que trascienden el tiempo".

En lo deportivo, la gestión de Orinson Amaya logró un hito importante: bajo su presidencia, Marathón rompió una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón en el torneo Clausura 2018.

El 2025 era un año de fiesta para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, pero este lunes 1 de diciembre el fútbol nacional y los aficionados verdolagas se encuentran de luto tras el repentino fallecimiento.

Rolin Peña revela detalles de la muerte de Orinson Amaya

