Consternación en Honduras por muerte de Orinson Amaya y hacen petición

"Gracias por todo", "Descansa en paz, amigo" y "El fútbol perdió hoy a un gran directivo": Consternación en Honduras tras muerte de Orinson Amaya.

Orinson Amaya, presidente de Marathón, falleció este lunes 1 de diciembre y así han reaccionado los equipos, medios y periodistas nacionales a la noticia.
"Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga".
Los jugadores del cuadro verdolaga reaccionaron tras confirmarse el fallecimiento de su presidente.
Rubilio Castillo: "Vuela alto Presi. Descansa en paz".
La noticia ha generado conmoción en el balompié catracho y así han reaccionado desde el entorno verdolaga.
Lahera, exjugador de Marathón: "Lamento mucho el fallecimiento del presi Orizon una triste noticia ,que dios lo tenga en su gloria ,fuerza para su familia, gracias por todo"
Los clubes ya emitieron sus comunicados lamentando la muerte de Orinson Amaya.
El Pachuca, equipó con el que Marathón jugó el partido del centenario hace unas semanas, lamentó la muerte de Orinson Amaya.
Diario Diez: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Club Marathón. Que descanse en paz. Mucha fuerza a su familia y a la institución verdolaga en este momento tan doloroso."
Elías Burbara, presidente del Real España: "Expreso mi más profunda solidaridad con nuestros hermanos Verdolagas por el sensible fallecimiento de su Presidente Orinson Amaya, que Dios lo reciba en su gloria".
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez: "Mi pésame a toda su familia y el pueblo verdolaga"
Y propone: "Quizá no sea el momento para proponerlo o discutirlo, pero para mí el estadio del Marathón deberá llamarse de ahora en adelante: estadio Orinson Amaya".
Fútbol Digital HN: " lamenta profundamente la muerte del presidente del Marathon, Orinson Amaya. Su amor por el club y la entrega con la que trabajó por su crecimiento dejan un legado enorme. Se va un líder que vivió y sintió los colores".
Claudia Torres de Diario Diez: "El fútbol hondureño de luto, ha fallecido Orison Amaya presidente de @CDMarathon Mis condolencias para su familia y todos los aficionados al cuadro verdolaga".
Orlando Ponce, narrador hondureño: "Lamento profundamente el deceso de quien en vida fuera el presidente del Marathón ,Orison Amaya . Terrible noticia en plena celebración del centenario del equipo sampedrano.Mis muestras de pesar a toda su familia"
Manfredo Reyes hace petición a la Liga Nacional de Honduras que cancele la jornada de mañana y el miércoles por respeto a la familia.
Rely Maradiaga, quien hace poco estuvo de invitado especial en el centenario del club, hizo un promesa con un vídeo a sus 100 años. "Ahora le haré con el doble de cariño ese documental donde quedó plasmado su amor por Marathón. Le voy a estar agradecido por esta oportunidad y por todo lo aprendido en estos meses trabajando juntos".
Johan Raudales de Diario Diez: "Que en paz descanse Orinson, un líder y gran presidente del club que quedará en la historia por siempre y más en este año centenario."
TDTV: "Se va una gran persona que lo dio todo por su amado Marathón. Mucha fuerza para toda la familia y amistades".
"Platense Football Club expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón"
"El Club Olimpia Deportivo lamenta profundamente la irreparable pérdida de José Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón"
Desde el Real España también se pronunciaron y lanzaron un comunicado tras confirmarse la muerte de Orinson Amaya.

Motagua también lamentó la muerte de Orinson Amaya y mostraron sus condolencias.
Mauricio Kawas: "El fútbol perdió hoy a un gran directivo que dejará un enorme vacío en su querido Marathón. Siempre fue alguien correcto, educado y sereno. Pero que no le tocaran a su monstruo verde porque lo defendía con todo. Descanse en paz Orinson Amaya"
El portero Denovan Torres: "Descansa en paz, amigo".
Allans Vargas compartió la dura noticia que enluta al fútbol hondureño.
Desde la Liga Nacional: "Siempre en nuestros corazones".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Hablar de Orinson Amaya es referirse a una persona que amó a su Marathón. Tuvo el valor de agarrarlo en un momento crítico donde estuvo a punto de desaparecer. A lo largo de los últimos años solventó problemas económicos, no se puede discutir su compromiso".
Walter García, periodista de DIEZ: "Difícil superar este golpe emocional, duele mucho conocer y dar este tipo de noticia. Más que un directivo, fue un amigo en el fútbol. Gracias por cada consejo Don Orinson".
