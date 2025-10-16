Estreno de Culpa Nuestra en Prime Video: el final de la saga

Hoy se estrena en Amazon Prime Video la esperada película Culpa Nuestra, tercera y última entrega de la trilogía basada en los libros de la autora argentina Mercedes Ron. El drama juvenil, que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, promete emociones intensas, reconciliaciones difíciles y un cierre que deje huella.

Desde su debut en 2023 con Culpa Mía, la saga protagonizada por Nicole Wallace (Noah) y Gabriel Guevara (Nick) se convirtió en un fenómeno global. La química entre los protagonistas, junto a una narrativa cargada de pasión, conflictos familiares y secretos, consolidó a la franquicia como una de las más vistas en Prime Video.

En Culpa Nuestra, Noah y Nick se reencuentran tras una dolorosa separación. La boda de Jenna y Lion sirve como telón de fondo para un nuevo capítulo en sus vidas, donde los sentimientos no resueltos y las heridas del pasado amenazan con reabrirse. Nick, ahora heredero de las empresas Leister, enfrenta el peso de sus decisiones, mientras Noah intenta reconstruir su carrera y su independencia emocional.

La dirección vuelve a estar a cargo de Domingo González, quien también firma el guion junto a Sofía Cuenca, bajo la producción de Pokeepsie Films, la compañía de Álex de la Iglesia y Carolina Bang.