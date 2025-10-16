La bailarina de Britney Spears responde a las acusaciones de infidelidad de Kevin Federline

La bailarina Teresa Espinosa defendió a Britney Spears tras las acusaciones públicas de infidelidad hechas por Kevin Federline en su próximo libro de memorias.

En una publicación extensa en redes sociales, Espinosa rechazó las insinuaciones al tiempo que recordó las circunstancias bajo las que conoció y trabajó con la cantante entre 2003 y 2004, etapa señalada como clave en la controversia.

La profesional de la danza destacó el entorno de alta presión en el que vivía Spears durante la promoción de In The Zone y la posterior gira The Onyx Hotel Tour.

“Tuve el honor de bailar para y con @britneyspears durante la promoción de In The Zone que derivó en la gira The Onyx Hotel Tour”, escribió la bailarina.

Espinosa destacó la intensidad del acoso mediático: “La energía caótica que rodeaba la vida de Britney se hacía palpable solo al estar cerca de ella. Los paparazzi no la dejaban en paz. Ni siquiera podía respirar ni estornudar sin que intentaran capturar un momento de su alma”, describió.

La artista aseguró haber notado un estado de agotamiento en Spears en esos años, marcado por la presión pública. “Desde mi perspectiva, todo lo que quería era ser una persona normal”, manifestó Espinosa en el mensaje difundido.

En su relato, la coreógrafa señaló cómo fue responsable de presentar a Kevin Federline a Britney Spears en un club nocturno de Hollywood, un inicio que, según ella, tuvo carácter fortuito.

“Invité a Britney a un club llamado Joseph’s y fuimos perseguidas por los paparazzi hasta llegar. Dentro, vi a mi amigo Federline y pensé que debía presentárselo a Britney. No sé cómo esa simple introducción se transformó en algo más, y esa no es mi historia que contar”, detalló en la misma publicación de Instagram.

Espinosa afirmó que su relación profesional con Spears le permitió cumplir sus sueños y la llevó a colaborar en la coreografía del videoclip de “Outrageous”, proyecto que suspendieron tras una lesión de Spears en plena grabación.

“Me siento afortunada de haber compartido escenario con Britney en todo el mundo”, publicó. Asimismo, ofreció su perspectiva sobre el debate actual: “Nadie sabrá nunca lo que ha sido caminar por detrás de sus pasos”.

En el centro de la disputa figura el libro de memorias de Kevin Federline, titulado “You Thought You Knew”, donde el exbailarín relata un supuesto episodio de infidelidad ocurrido en 2004.

Según un extracto difundido por USA Today, Federline asegura que, tras una noche en un club durante la gira europea de Spears, encontró a la cantante en “pleno encuentro íntimo” con Espinosa en una habitación de hotel en Ámsterdam.

Federline sostiene que presenció a Britney y Espinosa en la cama y que ese hecho lo llevó a pensar en dejar la relación: “Me quedé congelado. Ella estaba entre las piernas de Teresa, con las manos en su rostro, besándose apasionadamente”.

El exmarido de Spears añade que cuando confrontó a la artista, ella le respondió con disculpas y promesas de que no volvería a ocurrir. Según la reconstrucción, Britney Spears habría alegado sentirse agobiada y minimizó la gravedad del hecho.

“Me dijo que no se daba cuenta de cuán serio era lo nuestro, que se sentía sobrepasada, que había sido un error”, sostiene el libro. A pesar del episodio, Federline afirma que decidió continuar la relación y que ese periodo en Europa forjó “las bases” de la posterior pareja.

Las revelaciones de Kevin Federline han levantado polémica y reacciones adversas en el entorno de la cantante.

Daily Mail difundió imágenes recientes de Teresa Espinosa en su residencia de Glendale, California, a raíz de la publicación de fragmentos del libro y recalcó que la bailarina optó por no hacer declaraciones ante la prensa durante los días posteriores a conocerse la historia.

La controversia también generó reacciones desde otros círculos próximos a Britney Spears, como la intervención de Jason Alexander, primer esposo de la intérprete, quien acusó a Federline de aprovecharse de las dificultades personales de la artista para beneficio propio.

En su mensaje en Instagram, Alexander criticó a Federline: “No puedes contar solo una parte de la historia... eras su esposo, se suponía que debías protegerla, pero estabas allí participando de la misma vida, con el mismo caos”.

El episodio relatado por Kevin Federline describe la noche en la que presuntamente encontró a su entonces pareja, Britney Spears, con Teresa Espinosa en un hotel de Ámsterdam durante la gira de 2004.

El fragmento relata que Federline habría encontrado a Spears con su mano sobre el rostro de Espinosa y ambas en pleno acto íntimo.

A raíz de ese hecho, el bailarín indica que sintió la necesidad de abandonar la relación y dejar la ciudad, aunque finalmente optó por regresar y continuar con Spears. “Empezó a pedirme disculpas y a decir que no volvería a pasar”, narra el libro.

Pese a la magnitud mediática del pasaje, Teresa Espinosa se abstuvo de comentar el incidente directamente a la prensa y solo abordó el asunto en su publicación en Instagram, enfocada en la presión vivida por Britney Spears.

El matrimonio entre Britney Spears y Kevin Federline comenzó meses después de estos hechos. Tuvieron dos hijos antes de su separación en 2007.