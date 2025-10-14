  1. Inicio
  2. · Sociales

"Romantik", un evento artístico ideal para agendar en SPS

Assemblé Studio prepara este 6 y 7 de diciembre una mágica presentación, en donde el romanticismo se impregna en la danza artística

Romantik, un evento artístico ideal para agendar en SPS

Una de las artistas de ballet en una presentación solista, en el Teatro María Teresa Alvarado de San Pedro Sula.

Cortesía: Assemblé Studio
San Pedro Sula, Honduras

Con los sentimientos a flor de piel y una puesta en escena que promete cautivar, Assemblé Studio —academia de danza sampedrana— vuelve a los escenarios con su espectáculo de fin de año, donde sus jóvenes artistas deleitarán al público con una velada llena de ritmo y emoción.

El evento, titulado “Romantik”, se llevará a cabo en el Teatro María Teresa Alvarado, ubicado en las instalaciones de Little Feet & Big Step, institución educativa privada en la zona norte del país. Las funciones están programadas para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 p. m.

La MountView Academy celebra a las “culturas del mundo”
Alumnas de Assemblé Studio durante su presentación Art in Motion, en diciembre del 2024.

Alumnas de Assemblé Studio durante su presentación "Art in Motion", en diciembre del 2024.

Los boletos ya están disponibles a través de las páginas oficiales de Assemblé Studio en Facebook e Instagram. La preventa tiene un valor de L320 (vigente hasta el 7 de noviembre), mientras que el precio en taquilla será de L350.

En esta nueva propuesta, el ballet y la danza contemporánea se funden con la esencia del romanticismo, invitando al espectador a sumergirse en un universo artístico que celebra la emoción, la subjetividad y la libertad creativa.

Ubicado en la Residencial Valle Escondido, Bloque 15, en San Pedro Sula, Assemblé Studio continúa consolidándose como un espacio de formación artística integral. A finales de 2024 presentó su primer espectáculo, “Art in Motion”, cuyo éxito marcó el inicio de una nueva etapa para la academia y dio pie a esta esperada segunda edición, que promete grandes sorpresas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias