"Romantik", un evento artístico ideal para agendar en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con los sentimientos a flor de piel y una puesta en escena que promete cautivar, Assemblé Studio —academia de danza sampedrana— vuelve a los escenarios con su espectáculo de fin de año, donde sus jóvenes artistas deleitarán al público con una velada llena de ritmo y emoción.

El evento, titulado “Romantik”, se llevará a cabo en el Teatro María Teresa Alvarado, ubicado en las instalaciones de Little Feet & Big Step, institución educativa privada en la zona norte del país. Las funciones están programadas para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 p. m.