"Romantik", un evento artístico ideal para agendar en SPS

Con los sentimientos a flor de piel y una puesta en escena que promete cautivar, Assemblé Studio —academia de danza sampedrana— vuelve a los escenarios con su espectáculo de fin de año, donde sus jóvenes artistas deleitarán al público con una velada llena de ritmo y emoción.
El evento, titulado “Romantik”, se llevará a cabo en el Teatro María Teresa Alvarado, ubicado en las instalaciones de Little Feet & Big Step, institución educativa privada en la zona norte del país. Las funciones están programadas para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 p. m.
Los boletos ya están disponibles a través de las páginas oficiales de Assemblé Studio en Facebook e Instagram. La preventa tiene un valor de L320 (vigente hasta el 7 de noviembre), mientras que el precio en taquilla será de L350.
En esta nueva propuesta, el ballet y la danza contemporánea se funden con la esencia del romanticismo, invitando al espectador a sumergirse en un universo artístico que celebra la emoción, la subjetividad y la libertad creativa.
Ubicado en la Residencial Valle Escondido, Bloque 15, en San Pedro Sula, Assemblé Studio continúa consolidándose como un espacio de formación artística integral. A finales de 2024 presentó su primer espectáculo, “Art in Motion”, cuyo éxito marcó el inicio de una nueva etapa para la academia y dio pie a esta esperada segunda edición, que promete grandes sorpresas.