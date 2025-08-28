Caos en bulevar del sur exige obras urgentes y soluciones definitivas

San Pedro Sula

El calvario diario en el bulevar del sur es la historia de nunca acabar. Muchas veces el caos es provocado por operativos policiales que cierran carriles, vehículos mal estacionados o buses que suben y bajan pasajeros en cualquier lugar. Parecen incidentes simples, pero en horas pico generan un desorden vial que, sumado a la falta de obras, convierte al bulevar del sur en un problema urgente de atender. El bulevar inicia en el monumento a la Madre y concluye donde estuvo el peaje. Son 8.5 kilómetros por los que circulan alrededor de 60,000 vehículos al día.

El exalcalde Héctor Guillén señala que resolver esta situación requiere medidas puntuales como construir un nuevo bulevar desde la prolongación del segundo anillo hacia Dos Caminos, habilitar un libramiento y ejecutar túneles de entrada y salida en Chamelecón.

Agregó que también es necesario edificar refugios para las paradas de buses y obligar a su uso, crear una unidad de apoyo vial permanente que retire rápidamente de la vía a vehículos con desperfectos y mantener presencia constante de la Policía de Tránsito para atender colisiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Construir un nuevo bulevar

Guillén propone además buscar una solución definitiva a la falla de la Lempira. LA PRENSA conoció que existe interés de la empresa privada en construir el nuevo bulevar del sur, con casetas de cobro como fuente de repago, en caso de reinstalarse.

El exalcalde advirtió que es difícil financiar las obras únicamente con fondos municipales y que se deben gestionar mecanismos alternativos. Por su parte, el exgerente de infraestructura Ramón Medina considera indispensable eliminar el giro en U de norte a sur frente a la terminal, además de coincidir en la necesidad de túneles para el tráfico de Chamelecón, similares a los ubicados cerca del cuerpo de bomberos. También plantea ampliar los carriles de norte a sur y separarlos físicamente.

Medina recomienda además retirar las estructuras metálicas de los peajes e instalar semáforos inteligentes en los accesos.

Ya hay un plan en marcha