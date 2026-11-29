San Pedro Sula, Honduras. El talento musical de San Pedro Sula continúa proyectándose en escenarios internacionales. Tres jóvenes hondureños participaron en la Competencia de Concierto/Aria de Northwestern State University, en Natchitoches, Luisiana, Estados Unidos, un certamen que reúne a estudiantes de música con diferentes niveles de preparación académica.

Entre los participantes figuran Josué Bustillo, Óscar Carballo y Daniel Carballo, jóvenes originarios de San Pedro Sula que representaron el talento hondureño en este espacio dedicado a la música clásica.

En el caso de los hermanos Óscar y Daniel Carballo, ambos realizaron sus estudios musicales en la Escuela de Música Victoriano López, una institución sampedrana reconocida por la formación de músicos y artistas hondureños. Josué Bustillo recibió su formación musical en la Escuela de Música Allegro, bajo la enseñanza del profesor Elam Kelly, y en la Academia de Artes Oviedo, con el maestro Joel Oviedo.