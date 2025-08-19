Bomberos invierten más de L200 millones en modernización de equipo

San Pedro Sula, Honduras.

Contar con una logística eficiente es esencial para el funcionamiento óptimo de cualquier institución, por lo que los Bomberos de la ciudad han destinado una inversión de más de 200 millones de lempiras para la modernización de sus unidades móviles, equipo especializado y demás infraestructura operativa.

Desde 1977 no se había renovado la flota de camiones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula, lo que hacía urgente una actualización completa para responder adecuadamente a la creciente demanda de atención a emergencias.

Daniel Rivera Funes, comandante de Bomberos de San Pedro Sula, detalló que una parte importante de los fondos se está destinando a la compra de vehículos especializados, entre ellos cinco nuevos camiones contra incendios urbanos y forestales, mediante un proceso de licitación internacional.

“A partir de 2026, San Pedro Sula contará con una de las flotas más modernas del país, lo que permitirá mejorar significativamente los tiempos de respuesta y la capacidad operativa ante cualquier eventualidad”, afirmó el coronel.

Esta inversión sin precedentes proviene de los fondos recaudados a través de la tasa municipal bomberil, la cual está casi al día en pagos proporcionados por parte de la alcaldía a la noble institución.

De ese presupuesto, al menos 15 millones de lempiras se están utilizando para la adquisición de equipo de protección personal para cada uno de los elementos operativos.

Este nuevo equipo permitirá mejorar la seguridad y eficiencia del personal al momento de atender emergencias de alto riesgo. Asimismo, Rivera informó sobre la adquisición de 10 lanchas, fundamentales para la atención de emergencias durante la temporada de lluvias e inundaciones, así como ambulancias y vehículos tipo pick-up, que reforzarán el parque vehicular y permitirán una cobertura más amplia y eficiente en distintas zonas de la ciudad.

Actualmente, San Pedro Sula cuenta con siete estaciones de bomberos, cada una equipada con al menos un camión de emergencias. No obstante, la mayoría de estas unidades ya han sobrepasado su vida útil.

También cuentan con una unidad especializada en materiales peligrosos y seis ambulancias, que complementan la capacidad de respuesta.

Rivera también señaló que el costo operativo mensual de la institución asciende a cerca de cinco millones de lempiras, de los cuales alrededor de cuatro millones se destinan al pago de planilla y el resto al pago de servicios básicos, entro otros gastos.

Finalmente, destacó que la institución ha experimentado avances importantes en los últimos años, incluyendo la remodelación y acondicionamiento de sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer un mejor ambiente laboral al personal y mayor eficiencia institucional.

Marvin Torres, residente de San Pedro Sula, expresó que los bomberos son los verdaderos héroes del país, ya que siempre son los primeros en responder ante cualquier tipo de emergencia.

“En una ciudad como San Pedro Sula, es urgente que las instituciones de emergencia cuenten con vehículos modernos. Todos estos recursos son esenciales para salvar vidas, los bomberos, al utilizar equipo obsoleto, incluso arriesgan las suyas”, agregó el sampedrano.